Eröffnung Pop-Up FichtelLAB in Marktleuthen

Nach dem erfolgreichen Start des ersten Pop-Up FichtelLABs in Kirchenlamitz ist das Innovationszentrum nun weiter nach Marktleuthen gezogen und hat am Abend seine Türen im ehemaligen Café Schoberth am Marktplatz geöffnet. Mit diesem Schritt wird ein weiterer Leerstand in der Region belebt und bietet Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Gründerinnen und Gründern Zugang zu modernster Technik, um kreative und innovative Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen.

Das neue FichtelLAB in Marktleuthen umfasst Arbeitsplätze für Co-Working, Räume für Meetings und Workshops sowie eine breite technische Ausstattung, darunter 3D-Drucker, NEU: einen 3D-Scanner, Ausstattung für Content-Creation, VR-Brillen, Drohnen, einen Werkstattbereich sowie verschiedene Software-Tools. Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich mit Themen wie Digitalisierung, Sensorik und künstliche Intelligenz vertraut zu machen oder eigene Projekte umzusetzen.

„Das FichtelLAB in Marktleuthen ist ein weiterer Schritt, um das Fichtelgebirge zukunftsfähig zu gestalten und lokale Akteurinnen und Akteure in Zeiten des digitalen Wandels zu unterstützen“, betont Landrat Peter Berek. „Durch den Zugang zu moderner Infrastruktur wollen wir neue Ideen fördern und den Austausch im Fichtelgebirge stärken.“ Auch Bürgermeisterin Sabrina Kaestner freut sich über die Neueröffnung: „Es ist einfach toll, dass in das Café Schoberth, ein altehrwürdiges Gebäude mit einer tollen Geschichte zu dem nahezu alle Marktleuthener einen persönlichen Bezug haben, nach vielen Jahren wieder Leben einzieht. Mit dem Fichtel LAB wird Marktleuthen und das Café zum Standort für innovative Ideen. Es ist ein großartiges Angebot, das allen offensteht und die Stadt nachhaltig bereichert.“ Mit dem integrierten Pop-Up-Café stellt die Stadt zudem eine Räumlichkeit zur Verfügung, die für etwaige Veranstaltungen gebucht und genutzt werden kann.

In den kommenden vier Monaten sollen in den Räumlichkeiten verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Darunter eine Info-Veranstaltung zu 5G-Campusnetzen für Unternehmen, regelmäßige Gaming-/ und Maker-Stammtische, verschiedene Workshops für Jung bis Alt. Zudem organisiert die Stadt Marktleuthen im Pop-Up-Café verschiedene Events, wie beispielsweise eine Kneipenparty am 31.10.2024 ab 19:00 Uhr. Das FichtelLAB ist montags bis donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Räumlichkeiten und Arbeitsplätze sind aber auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten buchbar. Weitere Infos hierzu unter: www.fichtel-lab.de.