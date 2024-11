Einladung zum 1. Ebser Herbstmarkt in Ebermannstadt

Am 10. November lädt die Stadt Ebermannstadt Sie herzlich in die malerische Altstadt zum 1. Ebser Herbstmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag ein.

Stöbern Sie durch handgefertigte Unikate, stilvolle Deko-Ideen und entdecken Sie regionale Herbstschätze. Für das leibliche Wohl sorgen die Metzgerei Schatz, das Backteam Buckenreuth, der Zebuhof Gath und der Lillachtaler Räucherfisch.

Für Groß und Klein gibt es viel zu erleben: In der Unteren Hauptstraße wird eine Spielzone für die kleinen Gäste eingerichtet, während die Geschäfte in der Altstadt am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen öffnen.

Kostenloses Parken ist auf den ausgewiesenen Parkplätzen hinter dem Pfarramt St. Nikolaus, am Oberen Tor, am Bahnhof und am Skatepark möglich.

Anlässlich dieser Veranstaltung müssen die Straßenzüge Hauptstraße und Marktplatz für die Zeit von 07:00 bis 19:00 Uhr für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden.

Zusätzlich werden in den genannten Bereichen auch die Parkplätze gesperrt sein. Die Seitengassen (Kapellenplatz, Basteibräugasse, Brauhausgasse, Rosengasse, usw.) sind für den Anliegerverkehr frei, es besteht jedoch keine Wendemöglichkeit. Wir werden die Sperrungen entsprechend beschildern. Wir bitten alle Anwohner, falls notwendig, ihre Fahrzeuge umzuparken. Um die Veranstaltung wie geplant umsetzen zu können, bitten wir um Beachtung der Sperrzeiten und um das Verständnis aller Verkehrsteilnehmer und Anwohner. Ein Dank geht, auch im Namen der Veranstalter, an alle Mitwirkenden.

Die Stadt Ebermannstadt, das Planungsteam und alle Standbetreiber freuen sich auf Ihr Kommen und einen erfolgreichen Markttag!

Hier der Flyer vom Herbstmarkt zum nachlesen: Herbsmarkt Flyer