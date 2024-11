Die Ausstellung „100 % Zukunftsenergie“ in Bamberg wandert weiter

Bei der Volkshochschule Bamberg-Stadt sind jetzt Beispiele ausgestellt, die zeigen, wie die Energiewende gelingen kann.

Nach dem Abschluss der gelungenen Ausstellung „100 % Zukunftsenergie“ im Stadt:Raum am ZOB wandert ein Teil dieser Ausstellung nun weiter in die Volkshochschule Bamberg-Stadt in der Tränkgasse 4.

Die Ausstellung beleuchtet innovative Ansätze aus der Region, die zeigen, wie die Energiewende gelingen kann. Initiiert vom Bamberger Klimaschutzbündnis und dem Projekt „MitMachKlima“ möchte sie Bürgerinnen und Bürger motivieren, aktiv an einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. Die Organisatorinnen freuen sich über die Gelegenheit, in eine viel frequentierte öffentliche Institution umziehen und die inspirierenden Positivbeispiele damit einem weiteren Publikumskreis präsentieren zu können.

Das Team der vhs hat die Wanderausstellung sehr gerne zu sich ins Alte E-Werk eingeladen, denn sie ergänzt wunderbar die Kurse und Angebote im Bereich Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit und unterstreicht das eigene Engagement der Bildungseinrichtung in diesem gesellschaftlich relevanten Bereich. Die informativen Banner werden somit weitere sechs Wochen lang zur Mitgestaltung einer nachhaltigen Zukunft in Bamberg anregen.

Die Ausstellung „100 % Zukunftsenergie“ ist bis 5. Dezember 2024 zu den Öffnungszeiten der vhs von Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr zu sehen. Die insgesamt zwanzig Infobanner verteilen sich über Foyer, Treppenhaus und Aufenthaltsraum.

Die Informationen sind gründlich recherchiert und eingängig aufbereitet in Texten, Bildern und Grafiken. Alle Interessierten, die bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, die Ausstellung zu besuchen, sind herzlich in die vhs Bamberg Stadt eingeladen!