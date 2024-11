Der Bamberger Nachtwächter in der BR Frankenschau

Die Themen der Sendung:

Vom Mittelalter bis heute: das Patrizierhaus in Dinkelsbühl (Dinkelsbühl/Mittelfranken)

Wer ein altes Haus erbt, kann sich auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen. Doch was der Erbe eines Patrizierhauses in Dinkelsbühl gerade erlebt, ist außergewöhnlich. Der Dachboden – heute noch wie im Mittelalter. Baujahr, nach ersten Erkenntnissen, um das Jahr 1410. Bauforscher und Denkmalpfleger sind begeistert, eine Entdeckung mit Seltenheitswert.

Geschichte und Geschichten: Bamberger Nachtwächter (Bamberg/Oberfranken)

Ekkehard Arnetzl ist Nachtwächter in Bamberg. Allerdings muss er nicht mehr den Schlaf der Bamberger bewachen, so wie es früher die Aufgabe der Nachtwächter war. Er führt Touristen und Einheimische bei Dunkelheit durch die nächtliche Altstadt.

Aschaffenburger Autopioniere: die erste deutsche Fahrschule (Aschaffenburg/Unterfranken)

Am 7. November 1904 wurde in Aschaffenburg die „Erste Deutsche Autolenkerschule“ gegründet. Viele Menschen kamen mit der neuen Technologie Auto und dem rasanten Tempo nicht zurecht. Als rasant wurden damals rund 25 km/h eingeschätzt. Es gab immer wieder spektakuläre Zusammenstöße mit Radfahrern, Pferdefuhrwerken und Fußgängern. Rudolf Kempf erkannte die Not und eröffnete die „Erste Deutsche Autolenkerschule“. Es galten strenge Regeln: Zugelassen waren nur Männer, die das 17. Lebensjahr vollendet haben und einen selbstgeschriebenen Lebenslauf sowie ein amtliches Sittenzeugnis vorlegen konnten. Am ersten Kurs nahmen 36 Fahrschüler teil: Schlosser, Mechaniker, und Herrschaftskutscher aus verschiedenen Ländern.

Am rauschenden Bach: mit dem Tandem auf Mühlentour (Mittelfranken)

Historikerin Martina Switalski erzählt von der Geschichte der Mühlen an der Schwabach. Von damals bis in die Gegenwart zeigen Beispiele, welche Rolle sie früher spielten, und als was sie heute genutzt werden können.

Von der Wiege bis zur Bahre: Hebamme heiratet Bestatter (Hersbruck, Lauf a. d. Pegnitz/Mittelfranken)

Kontrastreicher könnten ihre Berufe kaum sein: Susann Uttrodt-Blank hilft am Anfang des Lebens, David Alexander Blank am Ende. Die Hebamme hat 2014 den Bestatter kennen und lieben gelernt. Gemeinsam treten die beiden als starkes Team auf. Sie wollen das heikle Thema der Bestattung von Kindern enttabuisieren.

Ob Balkan- oder Zimt-Ahorn: Bäume als Sammelleidenschaft (Gattendorf, Lkr. Hof/Oberfranken)

Mathias Hoyer ist gelernter Landschaftsgärtner und hat sich in Gattendorf (Landkreis Hof) ein wildes Waldstück zu seinem Gartentraum umgestaltet. Fast 5.000 Quadratmeter groß und nach japanischem Vorbild angelegt mit Bachlauf und Teich. Darin befindet sich die wohl größte private Ahornsammlung in Deutschland – 65 Wildarten hat er hier aus aller Welt versammelt, Züchtungen kommen ihm nicht in den Garten. Verdienten Naturforschern aus der Geschichte setzt Ahornfreund Mathias Hoyer in seinem Garten im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal. Er fertigt in seiner kleinen Werkstatt Büsten an und platziert sie im Ahornwald.

