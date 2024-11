Bund Naturschutz kürt Günther Oltsch mit dem Bamberger Naturschutzpreis

Jahreshauptversammlung

Am 24.Oktober 2024 lud die Kreisgruppe des Bund Naturschutz Bamberg ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Kufa ein. Vor den etwa 40 Gästen sprach der Zweite Bürgermeister der Stadt Bamberg, Jonas Glüsenkamp, kurzweilige Grußworte und skizzierte darin Erfolge des Naturschutzes im Lauf des letzten Jahres. Auch der Landesverband war mit dem stellvertretenden Landesgeschäftsführer, Stefan Maurer, vertreten.

Wie üblich stellten verschiedene Aktive anschließend den Anwesenden die Arbeit während des letzten Jahres in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Kreisgruppe vor. Dabei wurde an verschiedene Aktionen wie den Tree-Tag-Day Anfang Oktober, das Projekt „Vom Acker auf den Teller“, Kino-Veranstaltungen, die Aktionen der Kinder- und Jugendgruppe, der Amphibienschutz und das Projekt „Bamberg summt“ zur Pflege städtischer Baumscheiben erinnert, die die tägliche Arbeit der Kreisgruppe ausmachen. Auch die Trauer um den erst kürzlich verstorbenen langjährigen Vorsitzenden der Kreisgruppe, Martin Bücker, bekam ihren Platz, als Erich Spranger einen kurzen Nachruf mit Fotos zu Martin Bückers Engagement hielt.

Nach einer kurzen Pause mit anregenden Gesprächen bei Häppchen und Getränken stand dann der jährliche Höhepunkt der Versammlung auf dem Programm, die Verleihung des Bamberger Naturschutzpreises. In diesem Jahr wird der mit 500 € dotierte Preis an Günther Oltsch verliehen, der sich seit Jahrzehnten unermüdlich für den Naturschutz im Steigerwald einsetzt. In ihrer Laudatio unterstrich Ulla Reck vom Freundeskreis Nationalpark Steigerwald sein weit gestreutes Tätigkeitsfeld.

Den Abschluss der etwa zweistündigen Sitzung bildete traditionsgemäß die Ehrung langjähriger Mitglieder. So erhielten einige Jubilare eine silberne und goldene Ehrennadel für 40 bzw. 50 Jahre Mitgliedschaft.