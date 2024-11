BBC Bayreuth holt bei Vechta II den zweiten Saisonsieg in der Pro A

Mit 86:79 gewann der BBC Bayreuth am frühen Abend in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A beim Farmteam von RASTA Vechta und sicherte sich damit den zweiten Saisonsieg.

Der BBC startete mit Moritz Plescher, Nat Diallo, Callum Baker, Drew Buggs und Demarcus Demonia in die Partie bei den Niedersachsen. Tehree Horn musste für die Begegnung passen.

1.Viertel

Bayreuth startete mit einer 2:0-Führung durch Drew Buggs, nach zwei Minuten stand es 5:4 für Vechta II. Der Kapitän der Gastgeber, Kevin Smit, traf schnell seinen zweiten Dreier zur 8:6-Führung für Vechta. Moritz Plescher antwortete mit dem ersten Bayreuther Dreier zur 9:8-Führung der Gäste nach fünf Minuten. Das Spiel war in der Phase von vielen Ungenauigkeiten geprägt. Es blieb eng, zwei Minuten vor Viertelende stand es 14:12 für Bayreuth. Rene Kindzeka traf dann einen Dreier für den BBC zum 17:12. Vin Baker jr. erhöhte weiter auf 19:12. Bayreuth stand recht gut in der Defensive und verteidigte einige Vechtaer Angriffe weg. Letztlich ging es mit einer 21:15-Führung des BBC in die erste Viertelpause.

2.Viertel

Mit einem schwierigen Dreier erhöhte Demarcus Demonia zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 24:15. Nat Diallo traf dann einen Freiwurf zum 25:15 – die Führung war erstmals zweistellig. Vin Baker jr. erhöhte von der Freiwurflinie weiter auf 27:15. Nach 14 Minuten lag Bayreuth mit 31:18 vorne. Vechta kam dann wieder etwas näher auf 22:33 heran, Demarcus Demonia erhöhte jedoch postwendend mit einem Drei-Punkt-Spiel und einem anschließenden Dunk auf 38:22. 42:26 für den BBC stand es nach gut 17 Minuten. Der Bayreuther erkämpften sich immer wieder auch zweite Chancen. Moritz Plescher baute den Vorsprung weiter auf 47:28 aus. Vechta kam dann wieder etwas auf 32:47 heran, BBC-Headcoach Florian Wedell rief seine Mannen daraufhin zur Auszeit an die Seitenlinie. Mit 52:38 für Bayreuth ging es in die Halbzeit, Marko Bacak hatte mit dem Buzzer noch einen Dreier für Vechta II getroffen. Das Rebound-Duell ging in der ersten Hälfte deutlich mit 23:10 an die Gäste.

3.Viertel

Demarcus Demonia erhöhte zu Beginn des dritten Viertels mit einem Dreier und einem anschließenden Drei-Punkt-Spiel auf 58:38 – der BBC lag mit 20 Punkten vorne. Nach einem technischen Foul für RASTA-Headcoach Hendrik Gruhn traf Moritz Plescher einen Freiwurf, dann erhöhte Nat Diallo mit einem Korbleger auf 61:38. In der Folge kamen die Niedersachsen nach einer 10:0-Serie wieder auf 48:61 heran. Nach 25 Minuten stand es 63:50 für Bayreuth. Demarcus Demonia erhöhte mit einem Distanztreffer auf 66:50, dann traf Dejan Kovacevic zum 68:50. 71:52 für den BBC hieß es zweieinhalb Minuten vor Viertelende. Mit einem 73:55 und damit einem 18-Punkte-Vorsprung für Bayreuth ging es in den Schlussabschnitt. Besonders aus dem Zwei-Punkte-Bereich traf der BBC mit zu diesem Zeitpunkt 60 Prozent sehr gut.

4.Viertel

Nach gut 32 Minuten war Vechta wieder etwas näher auf 59:73 herangekommen. Florian Wedell rief erneut zur Auszeit, um den Lauf der Gastgeber zu unterbrechen. Kevin Smit brachte Vechta mit einem Dreier weiter auf 62:73 und Fynn Lastring auf 64:73 heran. Vier Punkte von Drew Buggs brachten den Bayreuther Vorsprung mit 77:64 wieder in den zweistelligen Bereich. Nach 35 Minuten stand wieder ein 80:64 für den BBC auf der Anzeigetafel. Vechta verkürzte dann erneut auf 71:82, Drew Buggs antwortete jedoch umgehend mit dem 84:71 drei Minuten vor dem Ende. Die Bayreuther spielten die Partie relativ souverän zu Ende, mit 86:75 für den BBC ging es in die Schlussminute. Letztlich gewannen die Gäste mit 86:79 und erreichten so den zweiten Sieg in Folge nach zuvor fünf Niederlagen zu Sasionbeginn. Am Freitag, 8. November, um 19 Uhr geht es in der Oberfrankenhalle gegen die Dresden Titans weiter, dann folgt am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr gegen Tübingen ein weiteres Heimspiel.

Die Spieler der Partie

Topscorer beim Farmteam von RASTA Vechta war Kevin Smit mit 20 Punkten vor Marko Bacak mit 13 Zählern. Top-Rebounder der Gastgeber war Marko Bacak mit neun abgegriffenen Bällen, Fynn Lastring sicherte fünf Rebounds.

Beim BBC Bayreuth traf Demarcus Demonia mit 23 Zählern am besten, gefolgt von Drew Buggs mit 20 Punkten. Demarcus Demonia war zudem mit neun abgegriffenen Bällen auch Top-Rebounder, Nat Diallo sicherte dem BBC acht Rebounds.

Statistik

RASTA Vechta II: Kaya Bayram (3 Punkte/0 Fouls), Luke House (11/0), Kevin Smit (20/3), Karl Bühner (5/2), Marko Petric (0/4), Fynn Lastring (8/2), Roy Krupnikas (7/1), Marko Bacak (13/2), Jonathan Klussmann (12/2);

BBC Bayreuth: Drew Buggs (20 Punkte/2 Fouls), Callum Baker (0/4), Demarcus Demonia (23/1), Moritz Plescher (10/0), Rene Kindzeka (6/2), Nat Diallo (8/4), Dejan Kovacevic (6/3), Vin Baker jr. (9/1), Marios Giotis (2/0), Lenny Liedtke (2/2);