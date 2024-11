Baunach Young Pikes empfangen DJK Neustadt

Bollwerk aus der Oberpfalz soll geknackt werden

Nach einer dreiwöchigen Pause empfangen die Baunacher Basketballer mit dem Tabellenvierten DJK Neustadt aus der Oberpfalz einen starken Gegner in Strullendorf. Spielbeginn ist am Sonntag um 18 Uhr.

Es ist noch gar nicht so lange her, als sich beide Teams im März am letzten Spieltag der alten Saison in einem Endspiel um die Vizemeisterschaft gegenüberstanden. In einer Abwehrschlacht sicherten sich die Baunacher damals mit einem 63:61 Erfolg nach Verlängerung den inoffiziellen Titel und beendeten damit eine erfolgreiche Saison mit einem nicht für möglich gehaltenen Erfolg.

An diese Leistung wollen die Schützlinge von Jörg Mausolf und Lucas Kolloch am Sonntag anknüpfen, auch wenn das Team heuer noch nicht in einen echten Rhythmus gekommen ist. Nach einer völlig überflüssigen Niederlage in Dresden konnte man daheim den TSV Wolnzach glücklich besiegen, sodass die anschließende Pause den Verantwortlichen alles andere als recht war.

Dennoch sollte das Team sehr gut vorbereitet in die Partie gehen, denn die Oberpfälzer zählen zu den stärksten Teams der Liga und haben bereits zwei Siege auf dem Konto. Die erste Niederlage mussten die Gäste vor 14 Tagen gegen die Reserve des BBC Bayreuth einstecken, als man ersatzgeschwächt mit 56:69 n.V. den Kürzeren zog. Routinier Vladimir Krysl war wieder einmal mit 12 Punkten der Topscorer seines Teams, gefolgt von Nabil Derman (10), wobei mit Rasheed Reams der bisher erfolgreichste Werfer (15,5 Punkte im Durchschnitt) sogar noch fehlte. Nichtsdestotrotz lobte Merkl seine Spieler: „Mit am Ende nur noch acht einsatzfähigen Spielern war heute einfach nicht mehr zu holen. Doch wir haben alles gegeben und Bayreuth an den Rand einer Niederlage gebracht. Ich bin stolz auf mein Team!“

Am Sonntag aber sollten die Jungs von Coach Stefan Merkl wieder komplett im Basketballcenter Hauptsmoor antreten und die Gastgeber vor eine schwere Aufgabe stellen. Auf der anderen Seite sind die jungen Hechte seit über einem Jahr Zuhause unbesiegt und diesen Nimbus wollen sie mit Unterstützung ihrer treuen Fans, für die auch diesmal der Eintritt frei ist, weiterhin behalten. Coach Jörg Mausolf schätzt die Begegnung so ein: „Wir müssen uns auf eine Abwehrschlacht einstellen, denn Neustadt hat noch keinem Team in dieser Saison mehr als 69 Punkte gestattet. Sie sind sehr gut gecoacht und sehr unangenehm zu spielen. Nichts desto trotz vertraue ich auf die offensiven Qualitäten unserer Spieler und hoffe, dass wir zuhause den nächsten Sieg einfahren können!“