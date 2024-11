Bamberg Baskets gewinnen gegen Keila Coolbet

Weiter ungeschlagen!

Auch nach dem dritten Spieltag in der European North Basketball League bleiben die Bamberg Baskets weiterhin ungeschlagen. Am Donnerstagabend besiegte die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel in eigene Halle das estnische Team von Keila Coollbet mit 84:58 (44:27). Die 3.330 Zuschauer in der BROSE ARENA sahen eine Partie, in der die Baskets von der dritten Spielminute an stets in Führung lagen und letztlich einen souveränen und ungefährdeten Heimsieg landen konnten.

Erfolgreichste Scorer auf Seiten der Bamberg Baskets waren Kyle Lofton (15 Punkte), Brandon Horvath (14) und Moritz Krimmer (13). Brandon Horvath angelte sich zudem 13 Rebounds und brachte es somit auf ein Double-Double. Auffälligster Akteur auf Seiten der Esten war der Ukrainer Artem Kovalov mit 26 Zählern und 12 Rebounds.