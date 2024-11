Bamberg Baskets empfangen ALBA BERLIN

Klappe, die Erste!

Mit einem Heimspiel starten die Bamberg Baskets am Sonntag in den Monat November, der für die Bundesliga Basketballer aus Freak City ansonsten nur Auswärtsaufgaben bereithält. Erst am 8. Dezember, und zwar im Viertelfinale um den BBL-Pokal, werden die Bamberger dann wieder in der heimischen BROSE ARENA antreten dürfen. Der Gegner für das Team von Head Coach Anton Gavel heißt sowohl an diesem Sonntag wie auch dann Anfang Dezember im Kampf um den Einzug ins Top Four um den BBL-Pokal ALBA BERLIN.

Die Partie des 7. Spieltags in der easyCredit Basketball Bundesliga am Sonntag gegen die Albatrosse wird präsentiert vom Karrierecenter der Bundeswehr München und dem Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in Bamberg und beginnt um 15:00 Uhr.

Trikottag

Beim BBL-Heimspiel diesen Sonntag gegen Berlin sind alle Fans in Freak City aufgerufen, ihre Bamberger Basketball Trikots, egal aus welcher Saison, mit in die Arena zu bringen und natürlich auch anzuziehen. Für alle, die noch kein passendes Outfit haben, gibt es am Sonntag eine besondere Aktion. Beim Kauf eines neuen Baskets-Jerseys gibt es den Wunsch-Flock gratis dazu.