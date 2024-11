1.SKZ Forchheim dominiert Oberfränkische Karate Meisterschaften

Es ist Samstag der 26.10.24 in der Mehrzweckhalle in Ahorn bei Coburg, Austragungsort der Oberfränkischen Karate Meisterschaften 2024 . Das Shotokan Karate Zentrum Forchheim ist mit einem großen Starterfeld angereist, gilt es doch den großen Erfolg vom vergangenen Jahr zu verteidigen. Da waren die Forchheimer mit Abstand der erfolgreichste Verein in Oberfranken gewesen. Und um es vorweg zu nehmen, das Vorhaben ist den Forchheimern abermals gelungen.

Mit 17 Gold, 10 Silber und 8 Bronzemedaillen belegten das 1.SKZ deutlich den 1.Rang in der Vereinswertung vor der dem KD Untermerzbach. Insgesamt waren 11 Vereine am Start und das Niveau war insgesamt etwas höher als in 2023, umso bemerkenswerter, dass es die Forchheimer abermals geschafft haben, ihre Dominanz unter Beweis zu stellen.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Oberfränkischen Meisterschaft, ein Newcomer wurde Turnier für Kinder und Jugendliche durchgeführt, um sie an das Wettkampfgeschehen heranzuführen.

Die Ergebnisse nun im Einzelnen: Bei den Newcomern erreichte bei den Kindern A/ Unterstufe in Kata Lina Hammermüller den 2. Platz, bei den Kindern A / Kata Oberstufe wurde Melinda Modrak 1. , Ida Urbanski 2. und Milan Lange erreichte den 3.Platz. Bei den Schülern B/ Kata Unterstufe weiblich wurde Sophia Modrak 1. bei den Schülern B weiblich/Oberstufe hier erreichte Maria Wabra ebenfalls den 1.Platz.

In der Kategorie Schüler B männlich Kata/ Unterstufe erreichte Raphael Zenk ebenfalls den 1.Platz. Bei den Schülern A Kata/ Oberstufe holte sich Yeldez Ali Koja den 1.Platz und Lara Tänzler wurde 2.

In Kumite, also beim Freikampf, bei den Kindern A/ Unterstufe holte sich Lina Hammermüller den 3.Platz, Jule Sandra Kraus erreichte bei den Schülern B / Unterstufe den 2.Platz

Bei den Wettkämpfen um den Bezirksmeistertitel holte sich Melinda Modrak den Titel bei den Kindern A Kata weiblich und Ida Urbanski wurde 3. Bei den Kinder A Kata männlich wurde Milan Lange Bezirksmeister, in der Kategorie Schüler B Kata weiblich holte sich Sophia Modrak den Titel, Paula Stühlein wurde 2. und Maria Wabra holte sich Platz 3. Bei den Schülern B Kata männlich holte sich Raphael Zenk den 1.Platz. Bei den Schülern A Kata weiblich wurde Lara Tänzler 2. und Yeldez Ali Koja 3.

In der Kategorie Jugend Kata konnte sich Maxi Halach den Titel sichern, vor Julina Michel auf dem 2.Platz und Alexander Rödel der 3. wurde. B ei den Junioren U21 Kata weiblich wurde Emma Kaiser 1. vor Lisa Marie Dittrich als 2. Bei den Junioren U21 Kata männlich gewann Leon Zenk vor Malcolm Stenschke.

In Kumite ist mit Rosen Stefanov ein alter Bekannte wieder eingestiegen und holte sich auf Anhieb bei den Junioren U21 wie in der Leistungsklasse den Titel. Ebenso wie seine Schwester Milena, die allerdings schon im vergangenen Jahre wieder mit dabei war und auch diesmal souverän in der Leistungsklasse den 1.Platz belegte. Ebenfalls in der Leistungsklasse weiblich holte sich in Kata Lisa Marie Dittrich den 1.Platz. Markus Vollmayer in der Leistungsklasse Kata männlich wurde 2. vor Oliver Schnell der hier den 3. Platz belegte. Bei den Masters Kata MK 45 wurde Markus Vollmayer 3. Bei den Masters Kata MK 55 holte sich Andreas Polster souverän den 1.Platz.

Insgesamt hat das 1.Shotokan Karate Zentrum Forchheim wieder einmal seine Ausnahmestellung im Bezirk Oberfranken unter Beweis gestellt. Und besonders erfreulich war die hohe Zahl der Kinder und Jugendlichen, die für Forchheim an den Start gegangen sind.

Hans Rosemann