WINCENT WEISS beim HUK-COBURG open-air-sommer

Wincent Weiss geht 2025 wieder auf Sommertour! Auf zahlreichen Open Airs werden der Sänger und Songwriter und seine Band mit einer energiegeladenen Show und Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“ oder „Wer wenn nicht wir“ wieder für unvergessliche Sommerabende sorgen.

„Irgendwo Ankommen“, sein letztes Album, ist das Resultat einer langen Reise, hin zu sich selbst. Denn in den letzten acht Jahren ist Wincent durch die unterschiedlichsten Phasen gegangen – fühlbar im Kreis der Konzertbesucher und -besucherinnen, zählbar in über einer Million monatlicher Hörer und Hörerinnen bei Spotify, 1.000.000 Followern bei Instagram. In 600 Millionen Audio-Streams, über 130 Millionen Video-Views und 340.000 Abonnent und Abonneninnen des eigenen YouTube-Kanals. Top-10-Platzierungen und zigtausend Plays in den Radio-Airplay-Charts, Top-3-Platzierungen in den offiziellen Verkaufscharts. Greifbar in vielen Platin- und Gold-Auszeichnungen für die letzten Singles und Alben. In Form von Awards, wie dem ECHO, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, der „Goldenen Henne“, dem Audi Generation Award und der „Goldenen Kamera“ (Best Music Act). Auch wenn Anfang Dezember 2024 eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums „Wincents Weisse Weihnachten“ erscheint, freut er sich doch gleichzeitig bereits auch auf den kommenden Sommer und die geplanten Open Air Shows:

„Konzerte sind für mich der schönste Ort der Welt. 2 Stunden alles vergessen und loslassen. Das kann nicht nur ich während der Konzerte, sondern das sehe ich auch in ganz vielen Gesichtern, wenn ich ins Publikum schaue. Ich liebe diese ausgelassene Stimmung auf Open Air-Konzerten. Was gibt’s Schöneres als an einem Sommerabend mit den besten Freunden oder der Familie auf einem Open Air zu den Lieblingsliedern zu tanzen und jede Zeile mitzusingen? Das ist für mich das Schönste am Sommer, egal ob vor oder auf der Bühne!“

Termin der Sommertour 2025 21.08.2025, 19.30 Uhr, Schlossplatz in Coburg