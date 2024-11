Wanderausstellung zur Ressourceneffizienz im Bayreuther Rathaus

Ein effizienter Umgang mit den verfügbaren Ressourcen ist für uns eine ökonomische und ökologische Notwendigkeit. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Ressourceneffizienz, der in aller Munde ist? Warum ist es notwendig effizient mit Ressourcen umzugehen? Welche Rohstoffe gibt es in Bayern überhaupt? Diese und weitere Fragen werden unter dem Motto „Weniger ist mehr“ in der Wanderausstellung Ressourceneffizienz beantwortet. Ressourceneffizienz bedeutet, Rohstoffe zukunftsfähig einzusetzen, Prozesse ressourcenschonender zu gestalten und nachhaltige Verfahren zu unterstützen.

Die Ausstellung richtet sich an Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sowie Personen und Multiplikatoren, die sich mit dem Thema Ressourceneffizienz befassen. Schulklassen sind ebenfalls herzlich willkommen.

Das Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ) ist Anlaufstelle für das Thema Ressourceneffizienz in Bayern und stellt die Ausstellung zur Verfügung. Das REZ bietet hierbei u. a. fachspezifische Informationen und Veranstaltungen zum Thema Ressourceneffizienz, positive Beispiele von Vorreitern in Bayern sowie Erfahrungsaustausch mit Unternehmen und Experten an.

Die Ausstellung kann vom 23.10.-27.11.2024 im Rathaus Bayreuth ->1.OG zu den Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. Zur Ausstellung wird Begleitmaterial zum download zur Verfügung gestellt. Führungen sind nach Vereinbarung jeweils donnerstags 16-16:30 Uhr möglich. Bitte Kontaktformular nutzen: https://www.baensch-studio.de/kontakt/

Ausstellungseröffnung: Mi, 23.10.24 16 Uhr Rathaus 1.OG

Organisiert wird die Ausstellung vom Baensch-Studio Bayreuth und Kooperationspartnern.