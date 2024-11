Waldbaden mit der vhs Bayreuth

Am Sonntag, 10. November, geht es mit der vhs Bayreuth von 11 bis 13.30 Uhr in den Wald, um bewusst Entspannung zuzulassen und sich in Achtsamkeit zu üben. „Eines Morgens riechst Du den Herbst. Es ist nicht kalt; es ist nicht windig; es hat sich eigentlich gar nichts geändert – und doch alles!“ (Kurt Tucholsky) – dem Zauber der Veränderung in der Natur nachgehen, tief in die Waldatmosphäre mit allen Sinnen eintauchen, das Denken durch Fühlen ersetzen, den Körper bewegen. Die Teilnehmenden sind eingeladen zum Entdecken, Staunen und Genießen bei einem herbstlichen Waldbad. Bei Gewitter, Dauerregen oder Sturm fällt der Termin aus und die Teilnehmenden werden von der Kursleiterin informiert. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Um verbindliche Anmeldung bis 3. November bei der vhs Bayreuth unter www.vhs-bayreuth.de oder Telefon 0921 50703840 wird gebeten.