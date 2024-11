Vortrag über die Maya im Bayreuther Kunstmuseum

Am Dienstag, 12. November, ist die auf die Maya spezialisierte Ethnologin und Kulturhistorikerin Gabriela Jurosz-Landa zu Gast im Historischen Sitzungssaal des Kunstmuseums, Maximilianstraße 33, Bayreuth. Dort wird sie um 19 Uhr im Auftrag der Volkshochschule Bayreuth einen Vortrag über die Maya halten.

Die Maya waren von jeher wissenschaftlich tätig. Ihre 20 Kalender errechnen die Zeitläufe aller wichtigen Planeten und Sterne und ermitteln ihren Einfluss auf die Erde, Landwirtschaft und auf Zeitgeschehnisse, die in der Vergangenheit und in der Zukunft liegen. Der Vortrag zeigt, wie die heute lebenden Maya das Wissen ihrer Vorfahren umsetzen. Es werden diverse Rituale und Traditionen dargestellt, der heilige Kalender erklärt und seine Bedeutung im realen Leben. Die Referentin wird zeigen, was die heiligen Zahlensymbole bedeuten und wie man sie liest. Sie wird über die Rolle der Frauen sprechen und etwas zu ihrer eigenen Einweihung als Schamanin und ihre Zeit bei den Maya sagen. Der Vortrag gibt auch ein Bild von der Struktur der Maya Regierungsform. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bis Mittwoch, 5. November, Restkarten an der Abendkasse, Infos unter www.vhs-bayreuth.de oder unter der Telefonnummer 0921 50 70 38 40.