Vereinstag der Bamberger Caritas will Engagement in Vereinen stärken

Engagement in Vereinen trägt und bereichert die Gesellschaft. Aber: Damit es aufblühen kann, müssen die Bedingungen stimmen. Vereine, Initiativen und Freiwillige stehen jedoch vor vielfältigen Herausforderungen. Der Vereinstag am 16. November klärt auf und bietet Engagierten einen Wissenstransfer, mit dem sich diese Herausforderungen bewältigen lassen.

Vereine stehen vor zahlreichen unbeantworteten Fragen

Wie können Vereine und andere gemeinnützige Organisationsformen neue Vorstände finden und was müssen neue Vorstände wissen? Wie durch das Gestrüpp der rechtlichen Anforderungen navigieren? Wie kommunizieren Vereine erfolgreich, um etwa neue Mitglieder zu gewinnen? Der Vereinstag ist dazu da, zu diesen und weiteren spannenden Fragen aus dem Engagement-Alltag miteinander ins Gespräch zu kommen und Antworten zu finden. Erfahrene Referenten vermitteln außerdem aktuelles Praxiswissen rund um die Vereinsarbeit. Dabei stehen die ganz konkreten Herausforderungen aus dem Vereinsleben im Mittelpunkt und zur Diskussion.

Wissenstransfer in sechs spannenden Workshops

Ziel der Veranstaltung ist es, aktive Freiwillige mit Wissen, Erfahrungen und Tipps zu versorgen, um sie in ihrem Engagement zu unterstützen. So kann das lokale Vereinsleben besser, motivierender, reibungsloser und transparenter gestaltet werden. Auf dem Programm stehen sechs spannende Workshops. Am Vormittag werden die Themen „Den Vorstandswechsel erfolgreich gestalten“; „Rechtsformen und Versicherungen im Ehrenamt“ sowie „Gezielte Öffentlichkeitsarbeit im Verein“ behandelt. Am Nachmittag geht es um „Starthilfe für Vereinsvorstände“; „Geld- und Satzungsfragen im Verein“ und „Klare Sprache für die Öffentlichkeitsarbeit“.

Organisatorisches

Der Vereinstag findet am Sa., 16. November von 9:00 bis 16:30 Uhr in der Mittelschule Scheßlitz, Mittlerer Weg 8, Scheßlitz statt. Für Verpflegung wird gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Beteiligte Organisationen

Durchgeführt wird die Veranstaltung vom Bamberger Freiwilligenzentrum Carithek, der Volkshochschule Bamberg Land, dem Landesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement (LBE), der Region Jura-Scheßlitz e. V. und der Stadt Scheßlitz. Gefördert wird sie durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt online über die Volkshochschule Bamberg Land oder per Telefon unter 0951 / 85-760. Bitte Kursnummern angeben: 210GS01.