Unterschriftenaktion der SPD Ortsgruppe Weilersbach für besseren Busverkehr

Die SPD-Ortsgruppe Weilersbach hat eine Unterschriftenaktion gestartet, um den Ausbau der Taktung der Buslinie 222 zu fordern. Ziel der Initiative ist es, die Linie, die mehrere Orte in der Fränkischen Schweiz verbindet, häufiger fahren zu lassen und die Betriebszeiten zu verlängern. Aus den vielzähligen Gesprächen und Unterschriften beim Infostand geht hervor, dass eine Verbesserung dieser Fränkischen-Schweiz-Linie von Menschen aus vielen Orten und auch von vielen Tagestouristen der Fränkischen Schweiz gewünscht und unterstützt wird.

Konkret geht es darum, dass die Buslinie montags bis freitags mindestens im 30-Minuten-Takt verkehrt und die letzte Fahrt erst frühestens um 22 Uhr stattfindet. Auch an den Wochenenden soll der Fahrplan angepasst werden: Am Samstag soll die Taktung von zwei auf eine Stunde verkürzt werden, während am Sonntag ein zweistündiger Fahrplan gefordert wird, mit Betriebszeiten an beiden Wochenendtagen von 10 bis 20 Uhr.

Die Buslinie 222 ist eine zentrale Verkehrsachse für Berufspendler und Freizeitreisende von Gößweinstein nach Forchheim. Besonders die regionale und überregionale Anbindung an den S-Bahn-Verkehr in Forchheim ist ein wichtiger Aspekt für die Region. Eine dichtere Taktung würde das Angebot attraktiver machen, das Stadt-Land-Gefälle in puncto Mobilität angleichen und die Lebensqualität in den ländlichen Gemeinden steigern. Einheimische wie Touristen könnten ihren Alltag damit stärker unabhängiger und im Vergleich zum Auto kostengünstiger gestalten.

Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine dichtere Taktung der Linie zu einer deutlich höheren Nutzung führt. Seit der Einführung des stündlichen Takts hat sich das Fahrgastaufkommen kontinuierlich erhöht. Das belegen die Fahrgastzahlen eindeutig: Ein besseres Angebot führt mittelfristig zu einer steigenden Nachfrage.

Auch der Klimaschutz spiele eine wichtige Rolle. Eine engere Taktung reduziert das Verkehrsaufkommen und leistet einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landkreises.

Die Buslinie 222 ist bedeutend für die Anbindung der Fränkischen Schweiz an andere Verkehrsmittel wie die Bahn. Hier können Synergien geschaffen werden. Die SPD hofft nun, dass der Landkreis Forchheim die Forderungen in sein Mobilitätskonzept aufnimmt und der Gemeinderat dieses Anliegen positiv unterstützt.