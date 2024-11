„Totentanz“ auf dem Bamberger Domplatz

Aufgrund der Theateraufführung „Bamberger Totentanz“ wird der Domplatz vom 1. November bis 3. November 2024 in der Zeit von jeweils 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Busse der Linie 910 müssen von Freitag bis Sonntag zwischen 14.10 Uhr und einschließlich der kompletten Fahrt um 16.10 Uhr ab ZOB eine Umleitung über den Münchner Ring und Wildensorg nehmen. Stadtauswärts entfallen die Haltestellen „Lange Str.“ bis „Jakobsplatz“, stadteinwärts entfallen die Haltestellen „Jakobsplatz“ bis „Schönleinsplatz“. Außerdem gilt in diesem Zeitraum ein anderer Fahrplan, den die Stadtwerke an allen Haltestellen der Linie 910 aushängen sowie auf ihrer Homepage unter www.stadtwerke-bamberg.de/bus veröffentlichen. Die Fahrt am Samstag um 14.45 Uhr ab ZOB entfällt.