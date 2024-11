Sternstundenmarkt im Spielzeugmuseum Neustadt mit Adventszauber und Tombola

Der Sternstundenmarkt des Spielzeugmuseums Neustadt läutet die Vorweihnachtszeit ein

Am Sonntag, 3. November, ist im Spielzeugmuseum Neustadt bei Coburg von 10 bis 17 Uhr anlässlich des Sternstundenmarktes des Spielzeugmuseums Neustadt richtig was los. Der Eintritt kostet 1 Euro pro Person.

Adventliche Vorfreude für alle Sinne

Der Sternstundenmarkt des Spielzeugmuseums Neustadt stimmt eindrucksvoll auf die bevorstehende Adventszeit ein. Wer auf der Suche nach den ersten Geschenken ist oder kulinarische und dekorative Artikel für die Wintermonate sucht, ist am 3. November im Museum am Hindenburgplatz in Neustadt bei Coburg genau richtig. Ob handgeschnitzte Holzartikel, selbstgestaltete Keramiktassen, selbstgenähte Baby- und Kinderkleidung oder handgefertigte Töpferwaren – die Auswahl an Ausstellern am Sternstundenmarkt umfasst ein breites Spektrum.

Zudem stehen einige Mitmach-Angebote wie Sterne basteln für die kleinen und großen Besucher auf dem Programm. Obendrein bietet das Museumscafé herzhafte und süße kulinarische Köstlichkeiten, die einen geschmacklich bereits in Adventsstimmung versetzen. Während es am Vormittag und rund um die Mittagszeit köstliche Suppen, herzhafte Quiche und Muffins gibt, duften dann ab etwa 13.30 Uhr frische Waffeln durchs Haus; ebenso dürfen sich die Besucher sodann auf schmackhafte Kuchen wie Gewürz-, Spekulatius- und Punschkuchen sowie einige weitere freuen.

Von 13:30 bis 16:30 Uhr verzaubert zudem der Coburger Pianist Andreas Wolff die Besucher mit wunderbaren ersten adventlichen Klängen.

Tombola für den guten Zweck

Dank zahlreicher Sachspenden großzügiger regionaler Unternehmen ist die Tombola am Sternstundenmarkt prall gefüllt. Der Freundeskreis des Spielzeugmuseums Neustadt e.V. übernimmt an diesem Tag den Verkauf der Tombola-Lose und wird anschließend den Erlös an den Verein Sternstunden e.V. – Wir helfen Kindern spenden.

In den vergangenen beiden Jahren kamen am Sternstundenmarkt des Spielzeugmuseums Neustadt durch den Losverkauf je stolze 800 Euro zusammen, die sodann an Sternstunden e.V. übergeben wurden. Für die Vorsitzende des Freundeskreises Hannelore Müller ist dieses Projekt eine besondere Herzensangelegenheit: „Der Sternstundenmarkt des Spielzeugmuseums Neustadt findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe 80 Tage Kultur.erleben im Monat der Vereins.Kultur statt. An diesem Tag möchten wir uns als Verein für einen anderen Verein engagieren und einsetzten, der seit über 30 Jahren nun schon Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder in Bayern, in Deutschland sowie weltweit übernimmt sowie möglichst schnell und unkompliziert hilft – das ist der Verein Sternstunden e.V.“

Weiter führt Museumspädagogin Alexandra Taschner aus: „Kinder und Familien sind eine große Zielgruppe unseres Museums und das Museum ist ein Ort der Begegnung für alle Menschen unserer Gesellschaft. Mit dem Erlös der Tombola möchten wir Danke sagen an alle, die uns über das Jahr verteilt im Museum besuchen, uns unterstützen und uns treu sind. Deshalb sagen wir Danke nicht mit einer Spende an unseren eigenen Förderverein, sondern mit einer Spende an Sternstunden e.V., die diese zuverlässig und zielgenau an die Kinder und Familien in Bayern sowie darüber hinaus weitergibt.“