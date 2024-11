Stadtteilbegehung in Bayreuth / St. Georgen

Der Frankenbund lädt herzlich ein zur Stadtteilbegehung am Samstag, den 16. November nach St. Georgen am See. Eine absolutistische Planstadt vor den Toren Bayreuths.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Ordenskirche. Der Weg führt durch ein sehr interessantes Stadtviertel und bewegt sich auf den Spuren dieser Planstadt, von der noch erstaunlich viele, oft wenig beachtete Überreste nachzuweisen sind. Dauer ca. 4 Stunden.

Der Rundgang (5 – 6 km) umfasst Ordenskirche, Schloss (Gefängnis), Matrosengasse, Zuchthaus, Insel (-rest) im Brandenburger See, Wohnviertel Insel, Baustelle des Stadtarchivs, Brauhaus (heute: Feuerwehr), Friedhof, Stiftskirche, Kaserne und Holländerhäuser. Nach dem Rundgang ist eine Brotzeit in einer Gaststätte vorgesehen.

Anmeldung an: frankenbundbayreuth@gmx.de