Stadtratsantrag von Bündnis 90/Die Grünen Coburg zum Coburger Convent

Pressemitteilung zum Antrag von Bündnis 90/Die Grünen KV Coburg Stadt:

Im Jahr 2018 entfernte die Frankfurter Universität eine Ehrentafel für Albrecht Schmidt nach massiven Protesten von Studierenden und aus dem Umfeld der Universität. Der als Förderer der Universität Geehrte hatte neben seiner Tätigkeit als Chemiker in der NS-Zeit als frühes Mitglied der NSDAP auch die Leidenschaft verfolgt, den Deutschen einen Ahnenkult zu finden – und erforschte intensiv und mit fragwürdigen Ergebnissen am germanischen Ahnenkult. – Auch in Coburg gibt es Ehrentafeln für fragwürdige Personen, nämlich die Ehrentafeln für Dr. Max Lindemann und Dr. h.c. Ferdinand Nord am Ehrenmal des Coburger Convent im Hofgarten. Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert nun in einem Antrag, sich mit den beiden Personen und ihrer Biografie auseinanderzusetzen und geeignete Maßnahmen für die Ehrentafeln der beiden NS-Unterstützer zu treffen.

