Stadtjugendring Bayreuth lud Jugendliche zum Debattieren ein

Schülerinnen und Schüler debattieren am 24.10 im „Das ZENTRUM“ unter dem Motto „Future Voices“.

Am Donnerstag versammelten sich gut 100 Schülerinnen und Schüler im Zentrum, um an der inspirierenden Veranstaltung „Future Voices“ teilzunehmen. Unter der Leitung des erfahrenen Rhetorik-Coaches Oliver Walter erhielten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Kunst des Debattierens. Die Veranstaltung bot nicht nur eine Plattform für den Austausch von Ideen, sondern auch die Möglichkeit, die eigenen rhetorischen Fähigkeiten zu schärfen. Vier mutige junge Menschen traten auf die Bühne, um ihre Meinungen zu zwei aktuellen Themen zu präsentieren und zu diskutieren. Ihre leidenschaftlichen Argumente und die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten, beeindruckten sowohl das Publikum als auch die Organisatoren. „Future Voices“ fördert nicht nur das kritische Denken, sondern ermutigt die Jugendlichen auch, ihre Stimme zu erheben und aktiv an gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und hat das Interesse der Schülerinnen und Schüler an politischen und sozialen Themen geweckt. Wir danken allen, die teilgenommen haben, und dem Rhetorik-Coach Oliver Walter für ihre engagierte Mitwirkung und freuen uns auf zukünftige Veranstaltungen, die den Dialog und die Meinungsbildung unter jungen Menschen weiter stärken.