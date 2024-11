Speed-Dating für Industriekaufleute Job-Turbo in Bamberg

Am Donnerstag, den 21. November, findet in der Agentur für Arbeit Bamberg, Mannlehenweg 27, ein Speed-Dating im Rahmen des Job-Turbo Projektes zur Umschulung von Flüchtlingen zu Industriekaufleuten statt. Bereits über 40 interessierte Ukrainerinnen und Ukrainer mit Vorerfahrung aus dem kaufmännischen Bereich haben sich angemeldet und suchen einen Betrieb, der sie umschult. Sie sind alle hochmotiviert und möchten sich in der Region eine dauerhafte Existenz aufbauen, suchen dafür Arbeitgeber, die diesen Weg mit ihnen gemeinsam gehen. Die Bewerbergespräche finden im 30 Minuten Takt statt. Bei Interesse sind längere Kennenlernpraktika möglich.

Stefan Trebes Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: „Unser bereits im September erfolgreich gestartetes Pilotprojekt der Agentur für Arbeit in Coburg in Zusammenarbeit mit der IHK sowie der Berufsschule wird aufgrund der hohen Nachfrage zum 1. März 2025 nun auch in Bamberg mit einer ganzen Berufsschulklasse starten. Die Teilnehmer werden in drei Jahren zu Industriekaufleuten ausgebildet und erhalten einen vollwertigen Berufsabschluss. Neben zusätzlichem Sprachunterricht, Arbeitsentgelt, Kinderbetreuung, Fahrten etc. werden die Kosten der Umschulung zum Großteil von der Arbeitsagentur gefördert. Interessierte Betriebe haben somit die einmalige Chance, jetzt Industriekaufleute auszubilden, um für die Zukunft ihre Wirtschaftsbeziehung in der Ukraine auszubauen und zu stärken. Wir haben für das Speed-Dating noch eine begrenzte Zahl an Plätzen für interessierte Arbeitgeber frei. Melden Sie sich jetzt an. Unsere Profis vom Arbeitgeberservice beraten Sie gerne.“

Arbeitgeber erreichen den Teamleiter des Arbeitgeberservice für die Regionen Bamberg und Forchheim, Wilhelm Schmitt direkt unter der 0951-9128 850 bzw. seinen direkten Stellvertreter, Jonathan Führer unter 0951-9128 344 oder per Mail bamberg.arbeitgeber@arbeitsagentur.de.