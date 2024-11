Selber Wölfe verzeichnen stärkeren Zuschauerzuspruch

Erstmals mehr als 1000 Saisonkarten verkauft

Die Selber Wölfe absolvieren aktuell ihre vierte Saison in der DEL2, der zuschauerstärksten 2. Eishockeyliga Europas. Dabei können die Porzellanstädter bislang einen signifikant höheren Zuschauerschnitt als noch in der vergangenen Spielzeit verzeichnen. Dazu trägt auch der Fakt bei, dass über den Sommer deutlich mehr Saisonkarten an den Fan gebracht werden konnten. Das ambitionierte Ziel von 777 verkauften regulären Saisonkarten konnte sogar übertroffen werden.

Ziel übertroffen

„Wir möchten für die kommende Saison 777 Saisonkarten verkaufen. Warum gerade 777? Weil unsere #7 Frank Hördler vermutlich seine letzte Saison spielt. Es wird für ihn und unsere Selber Wölfe also eine ganz besondere Saison werden. Zudem gibt uns jede verkaufte Saisonkarte ein Stück mehr Planungssicherheit“, verkündete Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike in der Sommerpause und setzte damit sich und seiner Organisation ein ambitioniertes Ziel. Fünf Monate später steht nun fest, dass die eigene Vorgabe erreicht, ja sogar übertroffen werden konnte. „Wir haben Stand heute 801 reguläre Saison- sowie 230 VIP-Karten verkauft, kommen also auf eine Gesamtzahl von 1031 Saisonkarten. Letztes Jahr lagen wir bei knapp 700. Das ist eine sehr gute Entwicklung und zeigt, dass unsere Benefits, die wir den Saisonkarteninhabern anbieten, auch ankommen und angenommen werden.“ Ausruhen wollen und werden sich die Selber Wölfe auf dem Erreichten jedoch nicht: „Unser Ziel ist es, bezüglich des Zuschauerzuspruchs weiter zu wachsen. Dazu werden wir jetzt unsere Energie in die Ankurbelung des Tageskarten-Verkaufs investieren, um die Auslastung der NETZSCH Arena weiter zu steigern. Für die nächste Saison möchten wir dann natürlich nochmal mehr Saisonkarten verkaufen“, so Gerike weiter. Bislang verfolgten die Heimspiele der Selber Wölfe im Schnitt knapp 150 Zuschauer mehr als in der letztjährigen Hauptrunde. Und das, obwohl besonders zuschauerträchtige Heimspiele gegen Crimmitschau und Weiden noch fehlen. Es ist also zu erwarten, dass sich der Zuschauerschnitt von bislang 2.371 noch weiter nach oben bewegen wird. „Wir bedanken uns bei allen Saisonkartenkäufern für ihr Vertrauen und wollen dies mit attraktivem und erfolgreichem Sport zurückzahlen“, so der Wölfe-Geschäftsführer abschließend.