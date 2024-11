Sanierung Bamberger Bussteig D: Linien 905 und 936 halten weiterhin an Ersatzhaltestellen

Die Arbeiten am Bussteig D sind weitgehend abgeschlossen. Bis voraussichtlich 25. November bleibt jedoch Bussteig D gesperrt. Das führt dazu, dass ab sofort alle Buslinien – bis auf die Linien 905 und 936 – wieder von ihren regulären Bussteigen abfahren. Die Linie 905 hält weiterhin an der Ersatzhaltestelle D in der Willy-Lessing-Straße und fährt zur Ersatzhaltestelle „Wilhelmsplatz“ vor dem Kreisverkehr. Die Linie 936 hält weiterhin am Bussteig I und fährt zur Ersatzhaltestelle “Wilhelmsplatz” vor dem Kreisverkehr.