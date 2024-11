Polizeibericht Hochfranken vom 01.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

COBURG. Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen eine 77-jährige Fußgängerin. Sie überquerte kurz vor 11:00 Uhr die für sie grün anzeigende Fußgängerampel in der Neustadter Straße in Richtung Tegut. Zur gleichen Zeit bog die Fahrerin eines VW, deren Ampel ebenfalls auf grün zeigte, nach links in den Dammweg ein. Dabei übersah sie die Rentnerin. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sie sich glücklicherweise nur leichte Abschürfungen zu. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg verbracht.

COBURG. In eine missliche Lage brachte sich ein 86-Jähriger in Seidmannsdorf. Der Rentner hatte gegen 17:45 Uhr ohne weitere Beteiligung seinen BMW auf einem Feldweg festgefahren. Jeder Versuch sich aus der Situation zu befreien lief schief. Letztendlich fing der BMW auch noch Feuer. Der 86-Jährige konnte seinen BMW rechtzeitig verlassen. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand zügig ab. Der Rentner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste anschließend ins Klinikum Coburg verbracht werden. Das Fahrzeug musste im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

COBURG. Am Freitag gegen 23:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Coburg Verkehrskontrollen durch. Bei einem 53-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch im Ford fest. Beim Vorzeigen seiner Papiere hatte er Schwierigkeiten zu sprechen. Den Verbandskasten konnte der Mann nur mit großen Schwierigkeiten vorzeigen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten führten eine Blutentnahme durch. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Ebersdorf bei Coburg. In der Schulstraße in Ebersdorf bei Coburg wurden bei mehreren Pkw Nägel unter die Vorderräder gelegt. Die Nägel waren so aufgestellt, dass die Reifen beim Losfahren beschädigt worden wären. Hinweise zu dem Vorgang nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter 09561/6450 entgegen.

Polizeiinspektion Kronach

Ladendieb erwischt

Kronach – Am Donnerstagvormittag löste ein 55-jähriger Landkreisbewohner an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Kulmbacher Straße lediglich einen Pfandbon ein und wollte anschließend das Geschäft verlassen. Hierbei fiel der Kassiererin auf, dass der Mann eine Flasche Eierlikör in seiner Hosentasche versteckte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte unter der Jacke versteckt weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der 55-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Ohne Führerschein unterwegs

Wilhelmsthal – Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi die Staatsstraße zwischen Steinberg und Wilhelmstahl, als er auf die Gegenfahrspur geriet und dort beinahe mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenstieß. Der Skodafahrer konnte den Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen ins Bankett verhindern. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass der 55-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus konnten beim Audifahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum angeordnet wurde. Der 55-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Gegen den Kopf getreten

Küps – Donnerstagnacht gegen 23:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Marktplatz in Küps. Ein 18-jähriger Anwohner wurde auf einen Streit zwischen mehreren Personen aufmerksam. Als er schlichtend eingreifen wollte, wurde ihm von einem bislang unbekannten Täter einmal mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Der 18-Jährige erlitt durch den Tritt eine Platzwunde im Gesicht. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Polizeiinspektion Kronach zu melden.

Polizeiinspektion Kulmbach

Mehrere Diebstähle von Geldbeuteln im Kaufland

Kulmbach. Sowohl im Kaufland, als auch auf dem dazugehörigen Parkplatz kam es am späten Donnerstag Nachmittag zu zwei Diebstählen von Geldbeuteln. Einer Dame wurde im Bereich der Fleischtheke der Geldbeutel unbemerkt entwendet. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang. Als die Geschädigte ihren Einkauf in den Kofferraum lud, entwendete der unbekannte Täter den auf dem Beifahrersitz abgelegten Geldbeutel.

Da keine hinreichende Personenbeschreibung vorlag, verliefen eingeleitete Fahndungsmaßnahmen bislang negativ.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kulmbach zu melden.

Die Halloween Nacht verlief ansonsten ohne nennenswerte Ereignisse.