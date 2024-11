Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 01.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Zu einem nach derzeitigen Ermittlungsstand unbekannten Zeitpunkt im Oktober wurde auf Höhe Marienplatz 14 ein grünes Kleinkraftrad der Marke Honda im Wert von ca. 400 Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Zwischen Montag und Donnerstag wurde in der Armeestraße das Kennzeihen eines Firmenfahrzeugs der Marke Renault gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Am Donnerstag, zwischen 17:00 – 18:00 Uhr wurde auf Höhe der Promenadenstraße 16 a ein versperrtes Damen-MTB der Marke Cube gestohlen. Das Fahrrad war zuvor mit einem Kettenschloss an einen Pfosten versperrt worden.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Donnerstag, gegen 09:30 Uhr hörte ein Lkw-Fahrer wie sein Lkw, der in der Rheinstraße auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt war, angefahren wurde. Er konnte nur noch feststellen, dass ein anderer unbekannter Laster vom Unfallort wegfuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Donnerstag, zwischen 08:30 – 09:00 Uhr wurde am Kundenparkplatz des Rewe in der Würzburger Straße ein geparkter, grauer VW/ Golf durch Unbekannt angefahren. Die Heckstoßstange und die Fahrerseite wurden verkratzt und es entstand Sachschaden von geschätzten 1500 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Donnerstag, um 19:15 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Gespann aus Kleintransporter und Anhänger und beschädigte dabei ein geparktes Auto an der Motorhabe. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der aber nicht verhindern konnte, dass der Unfallverursacher wegfuhr.

Täterhinweise, insb. Kennzeichen des Kleintransporters, nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Sonstiges

BAMBERG. Am Freitagfrüh, gegen 02:05 Uhr in der Sandstraße in der Fruchtbar ein 25-Jähriger durch einen bislang unbekannten Täter verletzt, sodass dieser einen Cut unter dem rechten Auge erlitt.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Handy aus Pkw gestohlen

Bayreuth – Am Nachmittag des 31.10.2024 stellte eine 53-jährige Bayreutherin ihr Fahrzeug gegen 15:30 Uhr in der Weiherstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Als sie etwa eine halbe Stunde später wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Mobiltelefon aus dem Pkw gestohlen wurde. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0921/506-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Forchheim. Am Donnerstag gegen 09:00 Uhr wollte ein 84-jähriger Ford-Fahrer von der Kiefernstraße in den Jägersteig einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache misslang ihm jedoch das Fahrmanöver und er krachte mit seinem Pkw gegen eine Mauer und den dort befindlichen Stromkasten. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt 11.000 Euro.

Forchheim. Am Donnerstagmittag befuhr eine 84-jährige Pkw-Führerin einen Kunden-Parkplatz in der Bamberger Straße. Beim Hinabfahren einer Rampe verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rollte geradeaus gegen eine Wand des dortigen Supermarktes. Die Seniorin wurde hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf 15.000 Euro belaufen.

Unfallfluchten

Effeltrich. Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr, teilte ein 63-jähriger VW-Fahrer mit, dass ihm auf der Staatsstraße von Langensendelbach nach Effeltrich ein Kleintransporter auf seiner Spur entgegenkam. Die Fahrzeuge streiften sich und der Kleintransporter fuhr ohne Anzuhalten weiter. Er konnte jedoch durch den VW-Fahrer eingeholt und zum Anhalten bewegt werden. Durch die hinzugerufene Streife der Polizei wurde der Verkehrsunfall aufgenommen. Insgesamt war ein Sachschaden von ca. 8000 Euro entstanden. Den 70-jährigen Fahrer des Kleintransporters erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Garagentor angefahren

Lichtenfels. Ein 71-jähriger Anwohner in der Dr.-Gustav-Roßbach-Straße musste am Donnerstagmorgen feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen sein Garagentor gefahren ist und dort eine Delle hinterlassen hat. Am Vortag war die Garage noch nicht beschädigt. Da sich der Verursacher entfernt hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizeiinspektion Lichtenfels nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An der Garage entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. Telnr. 09571/9520-0

Vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen

Bad Staffelstein. Am Nachmittag des vergangenen Donnerstag wollte ein 65-jähriger Bad Staffelsteiner mit seinem Pkw von der Ivo-Hennemann-Straße in die Lichtenfelser einfahren. Er übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 71-jährigen Bad Staffelsteiners. Die Folge war eine Kollision der Fahrzeugfront des Unfallverursachers mit dem Fahrzeugheck des Vorfahrtsberechtigten. Durch den Zusammenstoß wurde beide Pkws derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Lediglich der Unfallverursacher selbst erlitt eine leichte Verletzung. Ihn erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Vorfahrtsmissachtung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.

Pkw von Unbekanntem beschädigt

Ebensfeld. Ein 18-jähriger Ebensfelder parkte am Donnerstagmorgen seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße und ging Einkaufen. Als er zurückkehrte musste er feststellen, dass sein Pkw von einem Unbekannten beschädigt worden ist und sich dieser aber nicht weiter um den Schaden kümmerte. Die Polizeiinspektion Lichtenfels ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. Telnr. 09571/9520-0

Cannabis auf Spielplatz konsumiert

Lichtenfels. Am Donnerstagnachmittag konnten eine 24-jährige Kronacherin und ein 22-jähriger Lichtenfelser dabei beobachtet werden, wie sie Joints auf dem Spielplatz am Burgberg konsumierten. Die Personen wurden deshalb von den Polizeibeamten kontrolliert und das Marihuana sichergestellt. Die Beiden erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Zu Boden geschubst

Lichtenfels. In der Donnerstagnacht hielt sich eine 36-jährige Michelauerin auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Coburger Straße auf. Sie wurde hier von einem unbekannten Mann geschubst und fiel zu Boden, weshalb sie Schmerzen an der linken Körperhälfte erlitt. Die Polizeiinspektion Lichtenfels ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter. Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. Telnr. 09571/9520-0