Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 01.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Nach dem Weg gefragt und sexuell belästigt

Ein 13-jähriges Mädchen lief am 31.10.2024, gegen 18:45 Uhr, die Friedrichstraße in Erlangen entlang und wurde dort von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Das Mädchen erwiderte hierauf, dass sie sich in Erlangen nicht auskennen würde. Als das Mädchen weitergehen wollte, schlug ihr der unbekannte Mann plötzlich und unvermittelt mit der flachen Rückhand einmal auf den Hintern.

Hiernach trennten sich die Wege der Personen. Im Rahmen einer wenig später eingeleiteten Fahndung durch die Polizei in diesem Bereich konnte jedoch der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Die 13-jährige beschrieb den Unbekannten zwischen 40 – 50 Jahre alt und etwa 180 – 185 cm groß. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Nike-Emblem auf der Brust und einer dunklen Mütze.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131/760-114 bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zu melden.

Vermutlich Elektroschocker benutzt

Vor einer Diskothek in der Nürnberger Straße in Erlangen kam es am 01.11.2024, gegen 00:40 Uhr, zu einem Streit zwischen Heranwachsenden. Streitgegenstand soll ein Zigarettenpapier gewesen sein. Ein 18-jähriger forderte ein solches von seinem 20-jährigen Gegenüber, ohne dass er diesen kannte. Da der 20-jährige ihm den Gefallen nicht tat, nahm der 18-jährige diesen in den Schwitzkasten. Beide Männer gingen im Gerangel anschließend zu Boden. Der 20-jährige spürte unmittelbar darauf starke Schmerzen im Rückenbereich und vermutete, dass er vom 18-jährigen mit einem Elektroschocker angegangen wurde, da er das typische Geräusch eines solchen Geräts und Funken wahrnahm.

Die Parteien trennten sich hiernach vorerst. Doch einige Minuten nach der Auseinandersetzung kam es zu einem erneuten Streit und der 18-jährige schlug dem 20-jährigen mit der Faust gegen den Hals und trat mit dem Fuß gegen dessen Knie. In diesem Zusammenhang sollen auch Drohungen ausgesprochen worden sein.

Ein weiterer 20-jähriger wurde vom 18-jährigen geschubst, so dass dieser zu Boden stürzte und auf den Hinterkopf fiel.

Die Heranwachsenden trugen an sich jedoch eher leichtere Verletzungen von der körperlichen Auseinandersetzung davon.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bei den Beteiligten jeweils eine Alkoholisierung festgestellt, was auch die Wahrheitsfindung im ersten Angriff erschwerte. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Sachbeschädigung an einem PKW

Adelsdorf – Am Donnerstag, 31.10.2024, von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde ein in der Lerchenstraße in Adelsdorf geparkter PKW verkratzt. Am schwarzen Opel Mokka entstand ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite, die Schadenshöhe wird durch die Polizei auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höchstadt zu melden.

Randalierer auf dem EDEKA-Parkplatz

Hemhofen – Am Abend des 31.10.2024, gegen 19:00 Uhr, wurde der Polizei Höchstadt eine Gruppe randalierender Jugendlicher auf dem EDEKA-Parkplatz in Hemhofen mitgeteilt. Ein Zeuge sprach die Gruppe an, woraufhin ein Täter der Gruppe versuchte, nach dem Geschädigten zu schlagen. Die Gruppe entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Laut dem Geschädigten sollte eine bislang unbekannte Frau möglicherweise aus der Gruppe heraus mit einem Messer bedroht worden sein.

Ob hier tatsächlich eine konkrete Bedrohung vorlag, oder lediglich „Halloween“-Bezug, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die bislang unbekannte mögliche Geschädigte, oder Zeugen des Vorfalls, werden daher gebeten, Hinweise bei der Polizei in Höchstadt mitzuteilen.