Offenes Treffen im Forchheimer Zukunftshaus

Am 21. Oktober ab 18:30 fand wieder ein Offenes Treffen im Zukunftshaus statt. Zu diesen jeweils am 3.Montag im Monat stattfindenden Treffen sind alle eingeladen, die sich für Fo4F oder überhaupt für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen interessieren.

Was machen die von Fo4F überhaupt, wie sieht es in der Werkstatt vom Reparaturcafe aus, wie im Spenden-Flohmarkt? Nachdem die Interessierten reingeschnuppert hatten, gab es als Denkanstoß: „Wir haben zu wenig?! Wir besitzen zu viel, aber wir haben zu wenig.“ Nach einer nachdenklichen Diskussion, die dann etwas in die große Weltpolitik abschweifte (die können wir wenig beeinflussen!), konzentrierten wir uns auf die Dinge, die WIR ändern können. Zum Beispiel beim bewussten Umgang mit unseren Ressourcen, und ganz konkret beim „Wasser“. Was soll denn bitteschön „virtueller Wasserverbrauch“ bedeuten?!

Wer sich für das und auch für andere Umweltthemen interessiert und was man selbst dabei tun kann: Wir haben spannendes Informationsmaterial. Also beim nächsten Offenen Treffen am 18. November mal reinschauen!