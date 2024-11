Musikalisches Gipfeltreffen im Musikverein Bamberg: Beethoven Septett zaubert in der Konzerthalle

Der Musikverein Bamberg freut sich, am Freitag, dem 15.11.2024, um 20 Uhr gleich sieben Spitzensolisten im Joseph-Keilberth Saal der Konzerthalle Bamberg begrüßen zu dürfen. Im Quintett, Trio und schließlich im Septett bringt dieses Kammerkonzert gleich mehrere musikalische Schwergewichte zusammen: Sebastian Manz (Klarinette), Felix Klieser (Horn), Dag Jensen (Fagott), Franziska Hölscher (Violine), Wen Xiao Zheng (Viola), Andrei Ioniță (Cello) und Dominik Wagner (Kontrabass). Die MusikerInnen, allesamt zur internationalen Elite gehörend, fügen sich an diesem Abend zu einem musikalischen Gipfeltreffen intensiver Kammermusik zusammen.

Höhepunkt des Konzertabends ist das Septett op. 20 von Beethoven – eines seiner bedeutendsten und zu seinen Lebzeiten das populärste Werk. Dass es heutzutage relativ selten zu hören ist, liegt wohl an der aufwändigen Besetzung. Umso mehr können wir uns glücklich schätzen, es mit solch hochkarätigen Musikern erleben zu dürfen. Beethovens Werk trifft in diesem Konzert auf Carl Nielsens augenzwinkernd-ironisches „vergebliches Ständchen“ sowie das Streichtrio von Jean Françaix, das mit Anklängen an Kabarett und Zirkus humorvoll, spritzig und elegant daherkommt.

Tickets und Infos

Einzelkarten (10 Euro bis zum Alter von 27 Jahren) und das Abo für die Saison 2024/25 sind beim BVD-Kartenservice in Bamberg, Lange Str. 39 und online über www.reservix.de erhältlich. Restkarten können noch an der Abendkasse erworben werden.

Programmdetails und Informationen zu den weiteren Konzerten der neuen Saison finden Sie unter www.musikvereinbamberg.de.

Den Flyer können Sie direkt hier downloaden: Flyer Beethoven Septett (PDF, 2,15 MB)