Mobilität, Energie und Digitalisierung im Bamberg des Jahres 2050

Eine Gelegenheit, über Bambergs Zukunft zu diskutieren, finden Interessierte bei der Veranstaltung „Bamberg 2050 – Laufend die Zukunft denken“

Bereits seit Mitte September ist in der Teilbibliothek 4 der Bamberger Universität die Wanderausstellung „Futur II – Mobilität 2050 in der Metropolregion Nürnberg – Wie wir es geschafft haben werden“ zu sehen, die vom „Deutschen Museum in Nürnberg – Das Zukunftsmuseum“ gemeinsam mit dem Projekt transform_EMN der Metropolregion Nürnberg konzipiert wurde. Sie bietet in drei Räumen einen Blick in die Zukunft der Region, der bewusst radikal optimistisch darauf schaut, was sich in den nächsten 25 Jahren verändert haben wird. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Innovation, Mobilität und Leben, alles beeinflusst von der Digitalisierung.

Um die Überlegungen zum Megatrend Digitalisierung zu unterstützen, hat sich die Metropolregion Nürnberg mit dem KMU-KI-Erfahrungszentrum der Uni Bamberg und mit Smart City Bamberg für eine besondere Veranstaltung zusammengetan. Das Format „Bamberg 2050 – Laufend die Zukunft denken“ vereint die Inhalte der Ausstellung mit dem direkten Blick auf Stadt und Landkreis Bamberg.

So bekommen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 29. Oktober 2024 um 17 Uhr die Möglichkeit, eine Führung durch die Ausstellung „Futur II“ zu erhalten. Danach findet ein Ortswechsel statt: Um mehr Platz für den gemeinsamen Austausch zu haben, begeben sich die Teilnehmenden in den Stadt:Raum am ZOB. Dort ist Zeit für Diskussionen zu den Themen der Ausstellung, wobei ein besonderer Blick auf die Zukunft Bambergs gelegt wird. In der Gruppe wird beratschlagt, wie man mit den Herausforderungen der heutigen Zeit umgehen soll, damit die positive Vision der Ausstellung erreicht werden kann. Bis 19 Uhr können somit ganz eigene Bilder der Zukunft vorgestellt, geträumt und diskutiert werden.

Die Veranstaltung beginnt in der Teilbibliothek 4, Heumarkt 2, 96047 Bamberg um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.