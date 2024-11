Mittel- und Oberfranken: Einzelfahrkarte oder TagesTicket? Neue Check-In / Be-Out-App VGN

Flow rechnet aus, was günstiger ist

Einchecken, losfahren und maximal ein TagesTicket Plus zahlen. So einfach geht es mit der neuen App VGN Flow, die im Pilotbetrieb seit Juli 2024 aktiv ist. Die App kann für Android und iOS in den App Stores heruntergeladen werden und übernimmt die Ticketauswahl und -abrechnung für VGN-Fahrgäste. Wer allein unterwegs ist, kann hier besonders sparen. Einfacher geht es nicht.

Was ist VGN Flow?

Ob Bus, U-Bahn, Straßenbahn oder Regionalzug: ein Wisch auf dem Smartphone kurz vor dem Einstieg reicht. Im Anschluss an alle Fahrten eines Tages beziehungsweise Wochenendes ermittelt die App den optimalen Preis für Einzelreisende, basierend auf Einzelfahrkarten oder TagesTicket. Nicht verglichen werden andere Tarife wie Monatstickets, Zeitkarten oder der Luftlinien-Tarif von egon.

Was ist der Unterschied zwischen VGN Flow und egon?

Die Check-In / Be-Out-Funktion funktioniert ähnlich wie bei egon, dem VGn eTarif. Jedoch nutzt VGN Flow den bisherigen VGN-Tarif und berechnet den optimalen Preis basierend auf den bekannten Tarifen von Einzel- und TagesTickets. Egon hingegen nutzt einen völlig neuen Tarif basierend auf Luftlinienkilometern und Tagesgrundpreis, um den Fahrpreis zu berechnen. Wieviel bezahlt werden muss, kann sich zwischen den beiden Tarifen unterscheiden.

Wie funktioniert VGN Flow?

Zunächst installieren sich Fahrgäste die App VGN Flow auf dem Smartphone und registrieren sich oder melden sich an. Praktisch: Bestehende Anmeldedaten zum VGN Onlineshop oder der App VGN Fahrplan & Tickets funktionieren hier ebenfalls.

Nutzende aktivieren die App einmalig am gleichen Tag, an dem sie fahren wollen, über „Jetzt aktivieren“. Außerdem wird die Zustimmung benötigt, dass die App auf die Health-Daten beziehungsweise körperliche Aktivität zugreifen darf. Dies ist erforderlich, um in Kombination mit den Positionsdaten zu erkennen, ob man sich in einem Bus, einer Bahn oder zum Beispiel auf dem Fahrrad befindet und die Ein-, Aus- und Umstiege automatisch zu erfassen.

Nun heißt es nur noch direkt vor dem Einsteigen in ein Verkehrsmittel „Jetzt einchecken“ – die Starthaltestelle wird automatisch erfasst. Bei Aus-oder Umstieg können sich Flow-Nutzende entspannt zurücklehnen, das System checkt automatisch aus.

Unter „Meine Fahrten“ erscheinen anschließend alle getätigten Fahrten mit Kostenaufstellung und Ersparnis gegenüber dem Normalpreis. So entsteht volle Preistransparenz. Maximal wird ein TagesTicket Plus abgerechnet.

Für wen ist VGN Flow hilfreich?

VGN-Geschäftsführerin Anja Steidl erklärt: „VGN Flow ist gedacht für alle, die selten oder nur gelegentlich unterwegs sind und dabei allein fahren.

Wer kein Deutschlandticket oder anderes Abo, eine Zeitkarte oder ähnliches nutzt und sehr komfortabel mit dem bekannten VGN-Tarif fahren möchte, erhält mit Flow eine bequeme Lösung. Oft wissen Fahrgäste vor der Fahrt nicht: Lohnt sich ein Tagesticket für mich? Oder fahre ich mit Einzeltickets günstiger? Wie oft fahre ich heute oder am Wochenende noch? Diese Fragen stellen sich für Alleinreisende mit VGN Flow nicht mehr.“

Warum ein Pilotprojekt?

Der VGN startet die App als Pilotprojekt, um eine erste Version der App direkt am Markt zu testen und gemeinsam mit Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln. Rückmeldungen über den Kontakt in der App oder an apps@vgn.de sind erwünscht.

Alle Informationen finden sich unter vgn.de/flow.

Alle Informationen zu egon finden sich unter vgn.de/egon.