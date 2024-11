Mit jungen Ideen in die Zukunft: Gründung der Jungen Union Pressig

In der Marktgemeinde Pressig wurde ein Ortsverband der Jungen Union gegründet. JU-Kreisvorsitzender Marius Bittner konnte neben dem Ersten Bürgermeister Stefan Heinlein, CSU-Kreisvorsitzenden Bernd Liebhardt und der CSU-Ortsvorsitzenden Susanne Heinlein zahlreiche junge Menschen zur Gründungsversammlung im Pressiger Jugendheim begrüßen. Der Kreisvorsitzende betonte die Vielfältigkeit der politischen Gestaltungsmöglichkeiten, die man über die Junge Union gewinne. „In der Jungen Union kann man bestmöglichst Kontakte knüpfen und auf allen Ebenen mitarbeiten, sei es im Kleinen im Ortsverband, über die Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene bis nach Europa. Das macht diese Jugendorganisation für mich so besonders“, so Bittner.

Bürgermeister Stefan Heinlein sieht in der Gründung ein tolles Signal für die Marktgemeinde Pressig. „Ihr macht heute einen ersten Schritt, um das Gemeindeleben mitzugestalten und anzupacken. Das ist toll und macht mich sehr stolz“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Auch CSU-Kreisvorsitzender Bernd Liebhardt freute sich über den „Zuwachs“ in der CSU-Familie und erläuterte, dass man über die JU auch in der Mutterpartei inhaltliche Akzente setzen könne. „Unser Landrat und unsere Abgeordneten in Berlin und München haben immer ein offenes Ohr. Durch euer Engagement und eure Mitgliedschaft könnt ihr auf politische Entscheidungsträger direkt Einfluss nehmen und somit Politik gestalten“, so Liebhardt.

Auch Susanne Heinlein freute sich über tatkräftige Unterstützung der CSU vor Ort und wünschte den neuen JU´lern viel Freude bei ihrem Engagement. Der JU-Bezirksvorsitzende Markus Oesterlein, der auch die JU-Fraktion im Kronacher Kreistag führt, appellierte an die Pressiger JU´ler, sich auch aktiv in der Kreispolitik zu engagieren. „Zusammen bringen wir den Landkreis Kronach in die Zukunft, dafür brauchen wir auch eure Akzente aus Pressig“, machte Oesterlein deutlich.

Zum Ortsvorsitzenden wurde der 19-jährige Niklas Schnappauf gewählt, seine Stellvertreter sind Milena Hoppe und Paul Haderlein. Schatzmeister wurde Nico Schmidt, weitere Mitglieder in der Ortsvorstandschaft sind Miriam Möckel, Katharina Zinner, Susanne Heinlein und Mirja Heinlein. Niklas Schnappauf führte nach seiner Wahl aus, dass der neue JU-Verband am Weihnachtsmarkt in Rothenkirchen am zweiten Adventswochenende mit einem eigenen Stand zum ersten Mal präsent sein wolle.