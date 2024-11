Mietführerschein-Kurs im November in Bamberg

Der Mietführerschein-Kurs bietet umfassende Informationen rund um das Thema Wohnungssuche. In drei Terminen, am 18.11.24 und 19.11.24 jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr sowie am 20.11.24 von 15:00 bis 18:00 Uhr, werden in der Blauen Frieda (Schützenstraße 2a, 96047 Bamberg) alle wichtigen Themen von rechtlichen Grundlagen über Besichtigungstipps bis hin zu Mietverträgen behandelt.

Der Kurs richtet sich an Wohnungssuchende mit Deutschkenntnissen auf A2/B1-Niveau. Nach Abschluss erhalten alle Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an wofa@freundstattfremd.de.