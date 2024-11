Mehrere Straßen- und Schulhofbäume in Bamberg nicht mehr verkehrssicher

Die Abteilung Grünanlagen von Bamberg Service ist für rund 30.000 Bäume im Stadtgebiet verantwortlich, darunter 7.500 Straßenbäume, und jedes Jahr werden rund 160 größere Bäume neu gepflanzt. Zu den Aufgaben der Baumpfleger gehört es aber auch, kranke, absterbende oder aus einem anderen Grund bruchgefährdete Bäume, die eine Gefahr für die Verkehrssicherheit des öffentlichen Raumes darstellen, als solche zu erkennen und notfalls zu entfernen. In den Herbstferien betrifft dies drei Bäume im besonders sensiblen Umfeld von Schulen und Spielplätzen.

So wird ein in Richtung Geh- und Radweg geneigter Spitzahorn im Böschungsbereich des Spielplatzes im Domgrund am 28./29. Oktober 2024 gefällt werden. Am Stammfuß des Baumes sind großflächige Rindenablösungen vorhanden, zudem gibt es starke Anzeichen dafür, dass sich schon seit langer Zeit Fäulebereiche im Stamminneren ausbreiten. Ein senkrechter, nahezu durchgängiger und breiter Riss im Zentrum des Stammes setzt die Stand- und Bruchsicherheit des gesamten Baumes nun soweit herab, dass diese nicht mehr gewährleistet ist. Die Arbeiten werden jeweils ab 08:00 Uhr beginnen. Zur Stellung einer Hubarbeitsbühne wird die Wegbreite bis auf zwei Meter Breite eingeschränkt. Zusätzlich werden ausreichend Sicherungsposten bereitgestellt. Radfahrerinnen und Radfahrer werden gebeten, diesen Bereich des Domgrundes nur schiebend zu passieren.

Im Schulhof der Martinschule wurde bei der letzten Baumkontrolle an einer bereits erheblich vorgeschädigten Kastanie am Stammfuß ein Befall mit dem „Wulstigen Lackporling“ festgestellt. Dieser Schwächeparasit tritt über Verletzungen an Wurzeln in den Baum ein und verursacht dort eine intensive Fäule, die weit in den Stammbereich hineinreicht. Die Kastanie ist nicht mehr stand- und bruchsicher und wird ebenfalls aus Sicherheitsgründen während der Herbstferien gefällt.

Ein weiterer stark bruchgefährdeter Straßenbaum befindet sich vor dem Franz-Ludwig-Gymnasium. Die Rosskastanie weist starke Wurzelschäden auf und ist nicht mehr verkehrssicher. Für die Fällarbeiten, die am 31. Oktober 2024 stattfinden, müssen im direkten Umfeld einige Stellplätze gesperrt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger können wie gewohnt passieren, die Maßnahme wird mit Sicherungsposten abgesichert.

An allen drei Standorten wird es eine entsprechende Nachpflanzung eines Baumes geben.