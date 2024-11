Kurs für junge Spurensucher im Tierpark Hundshaupten!

Mit der herbstlichen Witterung und dem Einsetzen des ersten Schnees zieht es viele Menschen wieder hinaus in die Natur. Bei den Spaziergängen wird deutlich, dass der Mensch nicht allein im Wald ist, dass viele Tiere den Wald bewohnen und ihre Spuren auf dem Boden und im Schnee zurücklassen. Handelt es sich dabei um eine Katze oder eventuell sogar um einen Dachs oder Marder? Und stammt die Spur im Schnee mit den Hufen von einem Reh oder einem Wildschwein oder gar….?

Antwort auf diese Fragen gibt eine ca. 2-stündige Veranstaltung im Grünen Klassenzimmer des Tierparks Hundshaupten. Diese findet am Samstag, dem 9. November um 11:00h statt. Kursleiterin Lisa Winzer führt ein in die Kunst des Spurenlesens heimischer Wildtiere. Der Kurs wird verantwortlich durchgeführt vom Tierpark Hundshaupten in Zusammenarbeit mit dem Forchheimer Artenkenner-Pass. Anmeldungen unter www.artenkennerpass.de