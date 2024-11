Klimaschutzmanagements von Stadt und Landkreis Bayreuth laden am 7. November in die Klimalounge

Konferenz zum Thema „Kommunaler Klimaschutz“

Klimaschutz beginnt vor Ort: Am Donnerstag, 7. November, von 10 bis 16 Uhr, findet in der Klimalounge in Bayreuth die Teilkonferenz „Kommunaler Klimaschutz“ im Rahmen der oberfränkischen Klimakonferenz RegioCOP24 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Interessierte werden um eine vorherige Anmeldung gebeten.

Die Teilkonferenz, die von den Klimaschutzmanagements der Stadt und des Landkreises Bayreuth organisiert wird, widmet sich speziell den Fragestellungen der Kommunen, mit denen sich die Kommunen konfrontiert sehen: Die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen, die Überprüfung der Klimawirksamkeit kommunaler Projekte und das Thema nachhaltige Beschaffung.

In einem Impulsvortrag spricht Philipp Abel, Leiter des Nachhaltigkeitsbüros der Stadt Fürth, über die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Beschaffung in Kommunen. Die Anwendung des qualitativen Klimachecks in Stadt und Landkreis Bayreuth präsentieren Gesa Thomas und Bernd Rothammel von den Klimaschutzmanagements der Region Bayreuth. Im Anschluss wird in einem weiteren Praxisimpuls die quantitative Klimawirksamkeitsprüfung kommunaler Maßnahmen vorgestellt.

Am Nachmittag startet ein Workshop zum Thema „Woher kann das Geld für kommunalen Klimaschutz kommen und wie kann dieser strukturell gestaltet werden?“. Dr. Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik hält hierzu einen kurzen Vortrag, der sich mit der Sicherung der Finanzierung des kommunalen Klimaschutzes befasst. Julia Marx vom forum1.5 stellt anschließend die Potenziale einer Transformationsagentur für Oberfranken vor. Den Abschluss der Konferenz bildet die Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse, die als Beitrag für das Schlussdokument der RegioCOP 2024 dient.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über den Link https://tinyurl.com/regiocop für die Teilkonferenz Kommunaler Klimaschutz anmelden. Dort findet man auch das Programm der Veranstaltung. Das gesamte Konferenzprogramm der RegioCOP 2024 und weitere Informationen sind unter www.regiocop.de abrufbar.

Die regionale Klimakonferenz für Oberfranken wird vom forum1.5 bereits zum zweiten Mal organisiert und versteht sich als Konferenz der Pioniere im regionalen Klimaschutz. Das forum1.5 ist eine Plattform für alle, die sich in Bayreuth und der Region für eine klimagerechte Zukunft einsetzen und vor Ort den Weg in eine nachhaltige Zukunft wirksam mitgestalten wollen. Die regionale Klimakonferenz bietet die Möglichkeit, mit Engagierten und Fachleuten zusammenzukommen sowie in zahlreichen Teilkonferenzen wichtige Impulse für den Klimaschutz zu erhalten. Gemeinsam soll ein Beitrag für eine klimafreundliche und nachhaltige Zukunft in Oberfranken geleistet werden.