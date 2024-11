HIV-Testwochen in Lichtenfels

„Test jetzt!“ – Das ist auch dieses Jahr die zentrale Botschaft der Bayerischen HIV-Testwochen im November, die unmittelbar vor dem Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember 2024 stattfinden. Ein großes Ziel dieser Kampagne ist es, die Testbereitschaft nach Risikokontakten zu erhöhen, weitere Ansteckungen zu verhindern und die Behandlungsmöglichkeiten der Betroffenen zu verbessern. Landesweit bieten Gesundheitsämter, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen neben ihren sonstigen Angeboten die Gelegenheit, sich ganzjährig auf HIV testen zu lassen – anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung.

Ganzjährig Testungen möglich in Lichtenfels

Auch das Landratsamt Lichtenfels, Sachgebiet Gesundheit, ermöglicht in den Räumlichkeiten der Gabelsbergerstraße 24 in Lichtenfels ganzjährig Testungen auf HIV. Bei Bedarf können Bürgerinnen und Bürger telefonisch unter folgender Nummer einen Termin zur HIV-Testung vereinbaren: 09571 / 18 2602.

Hintergrund

HIV (Human Immundefizienz Virus/menschliches AbwehrschwächeVirus) kann unter anderem bei Geschlechtsverkehr ohne Schutzmaßnahmen und durch Drogenkonsum mit gemeinsamer Nutzung von Spritzen übertragen werden. Ohne eine Behandlung kann der Virus das Immunsystem des Körpers schädigen, was nach einigen Jahren zur Immunschwächekrankheit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome/Erworbenes Abwehrschwäche-Syndrom) führen kann. (Quelle: HIV / Aids: Übertragung, Schutz, Symptome, Test und Therapie (aidshilfe.de))

Zahlen

In Deutschland leben schätzungsweise 96.700 Menschen mit HIV, jährlich kommen circa 2.200 Neuinfektionen dazu. Etwa 8.200 HIV-Infektionen sind noch nicht diagnostiziert. (Quelle: HIV/AIDS in Deutschland – Eckdaten und Trends, Ende 2023 – Epidemiologische Kurzinformation des Robert Koch-Instituts (rki.de))

Allein in Bayern leben 11.800 Männer und Frauen, die sich mit dem HIV-Virus angesteckt haben. Die Anzahl der Erstdiagnosen lag im Jahr 2023 bei 670, davon 200 mit fortgeschrittenem Immundefekt und 110 mit AIDS. Die Zahl der Todesfälle betrug im selben Jahr 85. Die Erstdiagnosen sind damit deutlich gestiegen. (Quelle: HIV/AIDS in Bayern – Eckdaten und Trends, Ende 2023 – Epidemiologische Kurzinformation des Robert Koch-Instituts (rki.de))

Wichtig: rechtzeitige Diagnose

Dank moderner Behandlungsmethoden sind die Lebensqualität und die Lebensdauer der Betroffenen bei täglicher Medikamenteneinnahme fast normalisiert. Eine rechtzeitige Diagnose und eine erfolgreiche HIV-Therapie verhindern die Ansteckung einer sexueller Übertragung und ermöglichen zusätzlich, dass Menschen mit HIV auch auf natürlichem Weg Eltern werden können: Die Medikamente schützen vor einer Übertragung auf das ungeborene Kind. (Quelle: Infos zur HIV-Therapie: Ärzt_innen, Medikamente, Checks (aidshilfe.de))

Um eine Infektion bereits vor der Ansteckung zu verhindern, ist die Aufklärung über Schutzmaßnahmen um so wichtiger. Die Verwendung von Kondomen oder Femidomen (Safer Sex) und die Verwendung eigener steriler Spritzen und Zubehör (Safer Use) bei Drogenabhängigkeit kann vor HIV schützen.

Beratung in der Berufsschule Lichtenfels

Um gerade die jüngere Bevölkerung auf dieses Thema aufmerksam zu machen, setzen die Sozialpädagoginnen des Landratsamtes Lichtenfels, Sachgebiet Gesundheit, in der Staatlichen Berufsschule in Lichtenfels an. An zwei Tagen im November gibt es während der Pausen an zwei verschiedenen Standorten in der Schule die Möglichkeit, Informationen, Broschüren und Give-Aways zu erhalten.

Weitere Infos

Auf der Website www.testjetzt.de erfahren Bürgerinnen und Bürger alles über den kostenlosen und anonymen HIV-Test. Darüber hinaus gibt es weitere Informationen auf www.welt-aids-tag.de, bei der Kampagne „Liebesleben“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und bei der deutschen Aidshilfe.

Bildunterschrift

„Test jetzt!“ – Das Sachgebiet Gesundheit führt in diesem Jahr wieder eine Pausenaktion in der Berufsschule Lichtenfels durch.“

Bayerisches Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG) im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)

Kurz

Pressestelle

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die

Pressestelle des Landkreises Lichtenfels

Kronacher Straße 30

96215 Lichtenfels

Telefon: 09571 18-8700

E-Mail: pressestelle@landkreis-lichtenfels.de

Das Internetangebot des Landkreises Lichtenfels finden Sie unter:

www.landkreis-lichtenfels.de

Weitere Meldungen unter:

www.facebook.com/LandkreisLichtenfels

www.twitter.com/LRALIF

Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal unter:

www.youtube.com/LandkreisLichtenfels

Jetzt Neu – die eigene digitale Landkarte des Landkreises Lichtenfels:

„LIF-maps“ – unser Geoportal:

https://geoportal.lkr-lif.de