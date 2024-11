Grüner Kreisrat Thomas Ochs will in den Bundestag für den Wahlkreis 239 (Landkreise Bamberg, Kulmbach, Lichtenfels)

Grüner Kreisrat Thomas Ochs kandidiert für den Bundestag

Am Donnerstag, den 10.10., fand im Stadtschloss Lichtenfels die Aufstellungsverdammlung für die Bundestagswahl 2025 statt. Der Wahlkreis 239 erstreckt sich über die Landkreise Kulmbach und Lichtenfels sowie Teile des Landkreises Bamberg. Martin Schöb eröffnete stellvertretend für die drei Kreisverbände die Versammlung im gut gefüllten Saal und betonte wie wichtig der gemeinsame Einsatz für die Demokratie ist.

Nach ein paar Formalia, zwei Vorstellungsreden, einigen Fragen und einem Wahlgang stand ein Ergebnis fest: Thomas Ochs aus Kemmern im Landkreis Bamberg setzte sich gegen Patrick Bruns aus Kulmbach durch.

Thomas Ochs ist Vorsitzender der Grünen Kreistagsfraktion im Bamberger Landkreis und tritt für eine umfassende Mobilitätswende an, die alle Verkehrsteilnehmer mitnimmt. Der 50-jährige ist Gitarrenbauer von Beruf.

„Wir freuen uns sehr, mit Thomas Ochs als Direktkandidaten in einen aktiven Bundestagswahlkampf zu gehen! Danke an alle, die sich bei dieser Versammlung eingebracht haben, besonders an Mirjam Körner für die Sitzungsleitung und Bernarda Callens für die Schriftführung“, so die Veranstalter.