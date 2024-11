Große Demo in Bayreuth zum Klimaschutz

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger aus Bayreuth und Umgebung dazu auf, am Freitag, 8. November gemeinsam auf die Straße zu gehen und für adäquaten Klimaschutz und Demokratie laut zu werden! Aktueller Anlass: Rückenwind für die 2. Regionale Klimakonferenz (RegioCOP24), die parallel zur UN-Weltklimakonferenz ab 11.11. in Oberfranken stattfindet.

Start ist um 16.00 Uhr am Stadtparkett (Maximilianstraße Bayreuth) mit Laufdemo durch die Innenstadt und anschließender Kundgebung mit vielfältigen Beiträgen. Ab etwa 18.00 Uhr Ausklang mit Band.

Veranstalter: Bündnis für Klima- und Artenschutz Bayreuth

Am 8. Oktober 2024 veröffentlichten führende Klimawissenschaftler wie Johan Rockström, Leiter des Potdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Michael E. Mann, Direktor des Penn Center for Science, Sustainability and the Media an der University of Pennsylvania, einen aktualisierten Klima-Statusbericht. Darin heißt es: „Wir befinden uns am Rande einer unumkehrbaren Klimakatastrophe. Es handelt sich zweifellos um einen globalen Notfall. Ein Großteil der Lebensgrundlagen auf der Erde ist gefährdet. Wir treten in eine kritische und unvorhersehbare neue Phase der Klimakrise ein.“

Vor diesem Hintergrund wird parallel zur UN-Weltklimakonferenz COP29 die zweite regionale Klimakonferenz Oberfranken in Bayreuth stattfinden – durchgeführt vom forum1.5 in Kooperation mit zahlreichen Partnern, u. a. vom Bündnis für Klima- und Artenschutz Bayreuth.

Das Bündnis für Klima- und Artenschutz Bayreuth wurde im Sommer 2023 gegründet. Trotz einiger Schritte in die richtige Richtung hat sich die Klimakrise seit dem Abkommen von Paris 2015 weiter verschärft. Angesichts der Dringlichkeit der Situation haben sich inzwischen 26 Bayreuther Initiativen und Vereine angeschlossen, um sich gemeinsam für die erforderliche rapide Senkung von Treibhausgasemissionen und für den Erhalt der biologischen Vielfalt einzusetzen. Die globale Erderhitzung mit all ihren humanitären Folgen und wirtschaftlichen Folgekosten wird erst gestoppt, wenn die Treibhausgasemissionen aus der fossilen Verbrennung auf Netto Null gedrückt sind. Jede und jeder einzelne ist gefragt und eingeladen, sich mit uns für eine sichere Zukunft einzusetzen. Nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen.