FSSJ bietet im 19. Jahr in Folge Schülerinnen und Schülern Chance zur Berufsorientierung

Durchstarter in Stadt und Landkreis Bamberg gesucht: Neustart des FSS

190 Jugendliche haben sich im vergangenen Schuljahr in Stadt und Landkreis Bamberg am Freiwilligen Sozialen Schuljahr (FSSJ) beteiligt. Dabei haben sie sich insgesamt über 15.500 Stunden für eine solidarische Gemeinschaft engagiert und ihr Lebensumfeld mitgestaltet. Jetzt startet das FSSJ erneut und geht damit in sein 19. Jahr.

Schülerinnen und Schüler, die beim FSSJ mitmachen wollen, müssen insgesamt mindestens 80 Stunden Freiwilligen-Dienst in ihrer Freizeit absolvieren. Am Ende des FSSJ erhalten die Teilnehmenden im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung ein Zeugnis.

Anerkennung für Engagement

Im abgelaufenen FSSJ-Jahr würdigten der zweiten Bürgermeister der Stadt Bamberg, Jonas Glüsenkamp, Steffen Nickel, Geschäftsbereichsleiter Zentrale Dienste und Finanzen beim Landratsamt Bamberg, sowie der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg e. V., Michael Endres, das Engagement der Schülerinnen und Schüler und übergaben die FSSJ-Zeugnisse an die teilnehmenden Jugendlichen im Kulturboden zu Hallstadt. Das FSSJ-Zeugnis enthält eine individuelle Beurteilung sowie eine Beschreibung der Tätigkeiten und kommt vor allem bei Bewerbungen gut an.

Das FSSJ wirkt

„Das FSSJ hat einen signifikanten Einfluss auf die berufliche Orientierung. Wir wissen, dass junge Menschen im Rahmen eines FSSJ nicht nur ihre Kompetenzen weiterentwickeln, sondern sie können diese auch in der Praxis gleich erproben“, sagte Endres. Der Lerneffekt sei enorm. Deshalb leiste das FSSJ auch einen immensen Beitrag zur Selbstfindung und Identitätsbildung. Das bestätigte auch Jonas Glüsenkamp, zweiter Bürgermeister der Stadt Bamberg. „Ich war in meiner Jugend bereits als Fußball-Schiedsrichter aktiv. Im Rückblick kann ich heute sagen, dass mich diese Zeit sehr geprägt hat. Ohne diese Erfahrung wäre ich heute nicht der Mensch, der ich jetzt bin.“

Sehr gutes FSSJ-Image unter den Jugendlichen

Unter den Jugendlichen genießt das FSSJ ein gutes bis sehr gutes Image. Evaluationen zeigen: die Mehrheit der Teilnehmenden ist auch nach dem FSSJ weiterhin ehrenamtlich tätig oder bereit, sich zu engagieren, wenn die Rahmenbedingungen zu den Ressourcen und Bedürfnissen der Jugendlichen passen. Damit war, ist und bleibt das FSSJ auch ein wichtiger Baustein der Nachwuchsförderung für alle gemeinnützigen Organisationen und Vereine.

„Du kannst alles schaffen“

Für die sechzehnjährige Alia Yildirim, die ihr FSSJ im Seniorenzentrum Zeegenbachtal in Strullendorf ableistete, ragten vor allem die persönlichen Erfahrungen, die sie aus der täglichen Arbeit zog, heraus. Dafür sei sie sehr dankbar. „Alle im Seniorenzentrum haben mir immer Mut zugesprochen. Alle sagten immer zu mir, egal was passiert, egal welche Steine dir das Leben in den Weg legt, du kannst alles schaffen. Das hat mir unheimlich geholfen und wird mir auch in Zukunft helfen.“

Anmeldungen für das neue Schuljahr ab sofort möglich

Auch in diesem Schuljahr lädt das Freiwilligenzentrum CariThek Jugendliche ein, freiwilliges Engagement auszuprobieren und aktiv an einer solidarischen Gesellschaft mitzuwirken. Über 400 Einsatzstellen in Stadt und Landkreis bieten vielfältige Möglichkeiten ein FSSJ zu absolvieren und sich mit seinen Stärken, Talenten und Interessen einzubringen – egal ob in der Schule oder im Kindergarten, in der Unterstützung älterer oder hilfsbedürftiger Menschen, in Sport- oder Musikvereinen, im Natur- und Katastrophenschutz oder in kulturellen Einrichtungen.

Durchstarter-Plattform findet passende FSSJ-Stelle

Anmeldungen für das neue Schuljahr sind ab sofort unter www.durchstarter-fssj.de möglich. Die Plattform bietet eine spezielle Suchfunktion, die für interessierte Jugendliche die jeweils passende FSSJ-Stelle findet. Für Fragen und weitere Informationen steht die FSSJ-Koordinierungsstelle des Freiwilligenzentrums CariThek per E-Mail (fssj@caritas-bamberg.de) oder telefonisch unter 0951 8604 146 zur Verfügung.