Einladung zum Erlebnistag in der Jugendverkehrsschule Bayreuth

Die beiden Jugendverkehrserzieher der Stadt Bayreuth, Polizeihauptmeisterin Katja Hoppert und Polizeihauptmeister Christoph Thomsen, laden am 9. November zum Erlebnistag in die Jugendverkehrsschule ein. Zusammen mit einem Elternteil werden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule das richtige Radfahren üben. Außerdem nehmen die Verkehrserzieher gemeinsam mit den Kindern die Verkehrszeichen näher unter die Lupe. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Am Ende wartet auf alle eine Urkunde und eine kleine Überraschung.

Zur Auswahl stehen am Samstag, 9. November, zwei Termine und zwar von 10 bis 11.30 Uhr und von 12 bis 13.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren zusammen mit einem Elternteil und findet in der Jugendverkehrsschule, Friedrich-Ebert-Straße 86, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung über www.bayreuth.feripro.de ist erforderlich. Hier sind auch alle weiteren Informationen zu finden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 7. November. Der Erlebnistag ist ein Kooperationsangebot des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bayreuth und der Verkehrserzieher der Polizei Bayreuth.