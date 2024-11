Ehrungen für Firmentreute bei BHS tabletop in Schönwald

Am vergangenen Freitag durfte die Geschäftsleitung in der Max-Reger-Halle in Weiden eine ganz besondere Ehrung vornehmen. Die diesjährigen Jubilare – 36 Kolleginnen und Kollegen – wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt. Besonders erwähnenswert ist ein Mitarbeiter, der sein 50-jähriges Jubiläum feierte, die 22 Mitarbeitenden, die seit 40 Jahren zum Erfolg des Unternehmens beitragen sowie 13 Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit 25 Jahren für die BHS tabletop arbeiten. Im Rahmen der Feier überreichte die Geschäftsleitung persönlich Blumen und Ehrenurkunden an die Jubilare. „Jedes Jahr freuen wir uns auf diesen besonderen Anlass, doch in diesem Jahr war es für mich besonders, da ich erstmals langjährige Mitarbeitende ehren durfte. Ihre Loyalität und Motivation sind das Fundament der BHS tabletop. Gerade in der heutigen Zeit sind ihr Wissen und ihre Erfahrung unersetzlich“, erklärte Bereichsleiter Operations Ali Tolu. Die gesamte Geschäftsleitung freute sich in diesem Jahr, wieder zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auszeichnen zu dürfen.

