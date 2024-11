Ebermannstadt startet „EBSer Baustellenlotterie“

Die Bauarbeiten in der Hauptstraße nähern sich im November 2024 dem Abschluss. Aus diesem Anlass startet die Stadt gemeinsam mit dem Zentrenmanagement eine besondere Aktion: die „EBSer Baustellenlotterie“. Ziel der Kampagne ist es, die Bürgerinnen und Bürger noch einmal zu ermutigen, die Geschäfte der Altstadt aktiv zu unterstützen und während der Bauphase lokal

einzukaufen.

So funktioniert die „EBSer Baustellenlotterie“

Vom 1. bis 27. November 2024 erhalten Kundinnen und Kunden, die in den teilnehmenden Geschäften im Baustellenbereich der Altstadt einkaufen, eine Teilnahmekarte. Voraussetzung ist ein Mindesteinkaufswert von 20 Euro. Die mit Kontaktdaten ausgefüllte Karte kann direkt im Geschäft oder im Briefkasten des Zentrenmanagements am Kirchenplatz 2 in Ebermannstadt abgegeben werden und landet dann in einen Lostopf.

Eine vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe wird ab dem 1. November auf der Website der Stadt Ebermannstadt unter „Aktuelle Infos“ verfügbar sein. Außerdem sind die teilnehmenden Geschäfte auch an den Plakaten in den Schaufenstern erkennbar.

Attraktive Gewinne dank lokaler Unterstützung

Als Anreiz winken den Kundinnen und Kunden attraktive Preise: Durch die Unterstützung der Werbegemeinschaft Ebermannstadt werden fünf Stadtgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost. Die Preisverlosung findet am 29. November 2024 im Rahmen der Eröffnung des EBSer Weihnachtsmarktes statt. Jetzt lokal einkaufen und gewinnen. Die teilnehmenden Betriebe freuen sich auf Ihren Einkauf!