Ebach holt Bronze beim Bezirksentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“

Nach dem ersten Platz beim Landkreiswettbewerb ging „Unser Dorf hat Zukunft“ für den Eckentaler Ortsteil Ebach in die zweite Runde. Auch für den Bezirksentscheid besuchte eine fachkundige Jury das Örtchen und ließ sich unter anderem den neugestalteten Dorfplatz zeigen. Besonders positiv fiel der große Zusammenhalt der Ebacher Dorfgemeinschaft auf. Schließlich, so die Juroren, gehe es beim Wettbewerb nicht nur um die Optik, sondern vor allem um motivierte Bewohner, Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Am Ende belegte Ebach den dritten Rang. Sieger wurden Bubenheim (Stadt Treuchtlingen) und Oberkrumbach (Gemeinde Kirchensittenbach). Geehrt wurden die Gemeinden bei einer Feierstunde in Bubenheim, an der neben Eckentals Bürgermeisterin Ilse Dölle auch viele Ebacher teilnahmen.

Dölle sagte, die Ebacher könnten sehr stolz auf ihre Bronzemedaille sein: „Auch wenn es nicht der erste Platz wurde – Ebach hat durch diese Aktion auf jeden Fall gewonnen. Schließlich wurde der Zusammenhalt zwischen Jung und Alt dadurch enorm gestärkt, was man an den vielen, vielen Aktionen im Dorf erkennen kann.“ Sie dankte außerdem allen, die zum Erfolg beigetragen hatten, vor allem der gesamten Ebacher Dorfgemeinschaft um den Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Erich Stecher.