Bayreuther Stadtwerke senken Strompreise

Zum 1. Februar des kommenden Jahres sinken die Strompreise der Stadtwerke Bayreuth deutlich – trotz steigender Netzentgelte

Gute Nachrichten für die Stromkunden der Stadtwerke Bayreuth: Das Unternehmen wird die Strompreise für Haushalts- und Gewerbekunden zum 1. Februar des kommenden Jahres spürbar senken. Und das, obwohl die Netzentgelte, quasi die Kosten für das Stromnetz, gestiegen sind. „In den vergangenen Monaten konnten wir Strom an den Großhandelsplätzen günstiger einkaufen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Rützel. „Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind uns wichtig. Deswegen geben wir diesen Vorteil selbstverständlich an unsere Kundinnen und Kunden weiter.“ Wie hoch die Preissenkung ausfällt, steht noch nicht fest: „Noch stehen nicht alle Bestandteile des Strompreises endgültig fest – voraussichtlich im Laufe des Dezembers können wir alle Details benennen“, betont Rützel.

Man bleibe damit weiter ein verlässlicher Partner, was sich vor allem während der Energiekrise gezeigt habe. „Als die Preise an den Energiebörsen damals regelrecht durch die Decke gegangen sind, haben die Discounter ihre Preise sehr stark erhöht und teilweise sogar Kunden gekündigt, weil sie Energie sehr kurzfristig einkaufen. Im Gegensatz dazu konnten wir unsere Preise konstant halten, weil wir auf eine mittel- bis langfristige Beschaffungsstrategie setzen, um Risiken zu minimieren. Kunden, die von ihrem Energielieferanten im Stich gelassen wurden, haben wir damals aufgenommen und mussten für diese Strom zu hohen Preisen einkaufen.“

Dass die hohen Einkaufspreise während der Energiekrise auch Auswirkungen auf die Strompreise der Stadtwerke Bayreuth hatten, spricht Rützel offen an: „Diese mussten wir an unsere Kunden weitergeben. Umso schöner ist es, dass die Preise wieder gesunken sind und wir diesen Vorteil nun an unsere Kunden weitergeben können.“

Die Gaspreise der Stadtwerke Bayreuth bleiben konstant: Zwar sind auch hier die Großhandelspreise gesunken, allerdings wird dieser Vorteil durch gestiegene Netzentgelte und Umlagen aufgezehrt. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass es auf deren Webseite immer wieder Angebote mit günstigen Gasangeboten gibt.

Über die Stadtwerke Bayreuth

Die Stadtwerke Bayreuth liefern Ökostrom und Erdgas. Darüber hinaus sind die Stadtwerke in den Bereichen Fernwärme, dezentrale Wärmelösungen, E-Mobilität sowie Photovoltaik und Telekommunikation tätig. Außerdem beliefern die Stadtwerke ihre Kunden in und um Bayreuth jedes Jahr mit rund fünf Milliarden Litern Trinkwasser und befördern alljährlich rund sechs Millionen Fahrgäste durch den Busverkehr im Stadtgebiet. Zudem betreibt das Unternehmen mehrere Parkeinrichtungen in Bayreuth. Die Lohengrin Therme, das Stadtbad, das Kreuzsteinbad und das Freiluftbad Bürgerreuth gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Stadtwerke Bayreuth beschäftigen rund 430 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 212 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter stadtwerke-bayreuth.de.