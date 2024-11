Bayreuther RW21 bietet Vorlesestunden für Kinder an

Für alle Mädchen und Jungen ab vier Jahren bietet die Kinderbibliothek der RW21 Stadtbibliothek auch im November wieder Vorlesestunden mit den ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten an. Sie finden jeweils mittwochs ab 16 Uhr im Gruppenforum statt, und zwar am 6., 13., 20. und 27. November. Weitere Termine sind samstags ab 11 Uhr, und zwar am 2., 9., 16., 23. und 30. November, ebenfalls im Gruppenforum. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

