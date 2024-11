Bayreuth Volkshochschule bietet Kurs zum Zehn-Finger-Tastenschreiben

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger aus Bayreuth und Umgebung dazu auf, am Freitag, 8. November gemeinsam auf die Straße zu…

Große Demo in Bayreuth zum Klimaschutz

Stadtteilbegehung in Bayreuth / St. Georgen

Der Frankenbund lädt herzlich ein zur Stadtteilbegehung am Samstag, den 16. November nach St. Georgen am See. Eine absolutistische Planstadt…