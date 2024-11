Balkonmöbel in Bayreuth fingen Feuer

Am Donnerstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Tirolerstraße zum Brand von Balkonmöbeln.

Ein aufmerksamer 43-Jähriger bemerkte gegen 20 Uhr mehrere Kinder und Jugendliche, die in der Tirolerstraße mit Böllern hantierten. Kurz darauf gerieten die Balkonmöbel einer Nachbarwohnung offenbar durch einen Böller in Brand. Der 43-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der 43-Jährige den Brand bereits mit einem weiteren Nachbarn selbst gelöscht. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Kräfte der Polizei Bayreuth-Stadt trafen vor Ort auf fünf Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Ob die Gruppe für den Brand verantwortlich ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.