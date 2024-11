Ausflug des Kirchehrenbacher Gesangvereins

Bei schönstem Herbstwetter besuchte der Gesangverein Cäcilia Kirchehrenbach unter Reiselteiung seines Vorsitzenden Michael Knörlein, den Harz mit den Städten Quedlinburg und Wernigerode. In Quedlinburg wurde bei einer Stadtführung die imposante Kulisse mit den vielen Fachwerkbauten und interessanten Geschichten dazu nahegebracht. Wernigerode beeindruckte ebenfalls mit seinen facettenreichen Straßen und Gassen. Eine Nachtwächterführung rundete hier den Besuch ab. Am nächsten Tag stand dann der Besuch des Harzer Brocken auf dem Programm, welcher mit der Schmalspurbahn oder auch Brockenbahn genannt, „erklommen“ wurde. Bei sehr guter Fernsicht, was lt. Infotafeln nur an 65 Tagen im Jahr gegeben ist, war es ebenfalls ein beeindruckendes Erlebnis, bevor man sich mit vielen neugewonnenen Eindrücken wieder auf die Heimreise machte.

