Auch Seonwoo Park von den Selber Wölfen ist jetzt deutscher Staatsbürger

Es ist vollbracht: Nach Nick Miglio und Carson McMillan hat nun auch Seonwoo Park seine Einbürgerungsurkunde überreicht bekommen. Damit darf der 20-Jährige nun endlich auch im Punktspielbetrieb Erfahrung sammeln und wird bereits heute Abend gegen die Eisbären Regensburg in der DEL2 debütieren.

Seit dem 13. Lebensjahr in Deutschland

Seonwoo Park lebt seit seinem 13. Lebensjahr in Deutschland, hat seither in Dresden den Nachwuchs beim dortigen ESC durchlaufen, ist auf eine internationale Schule gegangen und hat diese mit der allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen. Im Sommer wechselte das Stürmer-Talent zu den Selber Wölfen und hat in der Vorbereitung bereits gezeigt, dass er das Zeug hat, sich auch in der DEL2 durchzubeißen. Ein Pflichtspieleinsatz kam bislang nicht in Frage, weil sein deutscher Pass noch auf sich warten ließ. Nun hat der gebürtige Südkoreaner auch diese Geduldsprobe überstanden und konnte heute Vormittag voller Stolz seine Einbürgerungsurkunde entgegennehmen. Somit steht seinen Einsätzen bei den Selber Wölfen und deren Kooperationspartnern nichts mehr im Wege. Bereits heute Abend wird er für die Selber Wölfe im Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg im Lineup stehen und in der DEL2 debütieren.

Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike: „Wir freuen uns sehr, dass dieses Thema nun endlich durch ist. Bei Seonwoo waren wir eigentlich der Meinung, dass er mit seinen Jahren im Nachwuchs und in der Schule am ehesten das Recht dafür erworben hätte. Aber es hat sich dann anfangs doch schwieriger gestaltet. Wieder einmal half die gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Wunsiedel alles auf den richtigen Weg zu bringen.

Unser Dank geht auch an das Landratsamt Dresden für die Kooperation. Für uns war es eine Gratwanderung zwischen Anschieben, Nachbohren und Wahrung der Geduld. Jetzt freuen wir uns aber in erster Linie für Seonwoo, der nun endlich sein Ziel erreicht hat und heute Abend sein Debüt in der DEL2 geben darf.“